Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu (Zi aliturgică. Canonul Mare)

Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu (Zi aliturgică. Canonul Mare)

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 24 Feb 2026

Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu s-a născut în binecuvântatul Ţinut al Neamţului, în comuna Farcașa, în anul 1914. A intrat de tânăr în obștea Mănăstirii Neamț. A fost trimis la București pentru studii. Aici a studiat teologia, iar în paralel a făcut studii de matematică și filosofie. La Bucureşti a intrat în obștea Mănăstirii Antim, unde din 1937 a avut ascultarea de a pune în bună rânduială biblioteca mănăstirii. În  timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și  în primii ani după (1945-1947) a fost funcționar la Cancelaria Sfântului Sinod și la secretariatul Patriarhului Nicodim Munteanu. A făcut parte din mişcarea „Rugul Aprins”. În anul 1977, la cererea monahilor români din Sfântul Munte Athos, Sfântul Sinodul al Bisericii Ortodoxe Române a decis să trimită două grupuri de călugări români ca să întărească efectivul monahal al Schitului românesc Prodromu și să revigoreze viața monastică a schitului, în 1977 și 1978.

Cuviosul Petroniu a făcut parte din al doilea grup de monahi trimişi în Muntele Athos. Din anul 1978, Cuviosul Petroniu a trăit neîntrerupt în Sfântul Munte Athos, iar din anul 1984 a fost ales egumen al Schitului românesc Prodromu. A trecut la Domnul în ziua de 22 februarie 2011 și a fost înmormântat după tradiția athonită la 24 februarie 2011 în cimitirul Schitului Prodromu. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la 31 august 2025.

 

