Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

Moaştele Sfântului Ierarh Nichifor au fost aduse la Constantinopol în anul 847. Acest arhi­ereu al lui Hristos a fost îndepărtat din demnitatea de patriarh al Constantinopolului și exilat în insula Proconez, pentru apărarea sfintelor icoane, de către împăratul iconoclast Leon Armeanul (814-820). După 13 ani de exil, Sfântul Ierarh Nichifor a trecut la Domnul în anul 828 şi a fost îngropat în biserica Sfântului Teodor din acea insulă, zidită de el. După moartea împăratului Teofil, binecredincioasa împărăteasă Teodora a restaurat cinstirea sfintelor icoane alături de Sfântul Metodie, pe care-l adusese pe tronul patriarhal din Constantinopol (843-847). La sfatul acestui sfânt ierarh, împărăteasa Teodora, alături de fiul său, împăratul Mihail, a hotărât să aducă în Constantinopol moaştele Sfântului Nichifor. Patriarhul Metodie a mers în insula Proconez, însoţit de ierarhi, preoţi și monahi, plus mulțime de popor. Aici au aflat moaştele Sfântului Nichifor şi le-au aşezat cu evlavie într-o raclă nouă. Moaştele Sfântului Nichifor au fost aduse în Constantinopol, unde au fost întâmpinate de împărat și mama sa, iar alături de ei un număr mare de creştini din Bizanţ. Moaştele au fost duse în marea Biserică „Sfânta Sofia”, de unde fusese izgonit Sfântul Nichifor într-o zi de 13 martie. După 33 de ani, tot într-o zi de 13 martie, s-a întors în Biserica „Sfânta Sofia” prin sfintele sale moaşte. A doua zi, după frumoasa primire făcută Sfântului Nichifor la Constantinopol, racla cu sfintele sale moaşte a fost dusă de la Biserica „Sfânta Sofia” la Biserica Sfinţilor Apostoli. Aici, acest dar de mare preţ a fost aşezat la loc de cinste. De aceea, în fiecare an, la 13 martie, pomenim aducerea la Constantinopol a moaştelor Sfântului Patriarh Nichifor.