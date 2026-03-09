Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 10 Martie 2026

Sfinţii Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei († 258) erau din Corint şi au trăit în zilele împăraţilor romani Deciu (249-251) şi Valerian (253-260), iar Grecia era condusă în numele lor de Iason. Împăratul Deciu, declanşând o persecuţie generală împotriva creştinilor din Imperiul Roman, a făcut ca mulţi creştini, temându-se de chinurile la care puteau fi supuşi pentru credinţa lor, să părăsească localităţile în care trăiau şi să se ascundă în munţi şi pustietăţi. Unul dintre creştinii ascunşi de frica persecutorilor a fost şi Sfântul Codrat, a cărui mamă a murit când el era mic, în vremea când umblau prin munţi din cauza persecuţiilor împotriva credinţei creştine. El a fost crescut în locuri pustii, iar la vârsta tinereţii a mers în Corint pentru a deveni medic. Aici s-a împrietenit cu alţi tineri creştini. Sfântul Codrat şi cei cinci prieteni ai săi au fost arestaţi pentru credinţa lor creştină. În temniţă fiind, toți şase povăţuiau, cu multă râvnă, pe creştinii închişi, pentru ca aceștia să nu se lepede de Hristos. După câteva zile, au fost duşi la judecata lui Iason. Toţi au mărturisit credinţa în Hristos, „fiind bătuți, strujiți, arşi în foc şi târâți prin cetate; în cele din urmă, au fost daţi spre tăierea capului cu sabia“ (Proloagele). Aşa au primit cununa muceniciei Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei. 

