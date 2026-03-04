Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxar Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul

Sf. Mc. Conon din Isauria şi Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 05 Martie 2026

Sfântul Mucenic Conon din Isauria (sec. I) a trăit pe vremea Sfinţilor Apostoli, fiind din localitatea Vidania, din Isauria. Tatăl său se numea Nestor şi mama sa Nadia. Înainte de a deveni creştin, părinţii l-au căsătorit cu o fecioară numită Ana. Primind credinţa în Hristos şi Sfântul Botez, i-a convertit la învăţătura creştină pe soţia şi pe părinţii săi, care au primit Botezul. Ducând o viață smerită de muncă şi de înfrânare, Sfântul Conon propovăduia fără încetare cuvântul lui Dumnezeu, primind şi darul facerii de minuni. Sfântul Conon a adus la credinţa creştină pe mulţi păgâni. Pornindu-se prigoana împotriva creştinilor, poruncită de împăratul Domiţian (81-96), a venit în Isauria, ca dregător, trimisul împărătesc Magnus. Acesta a început să-i aresteze pe creştini, cerându-le să părăsească credinţa creştină. Între creştinii care au suferit atunci prigoana s-a aflat şi Sfântul Conon, care, dovedindu-se neclintit în credinţă, a suferit cu răbdare grele chinuri. Locuitorii cetăţii, auzind câte pătimeşte Sfântul Conon, pe care-l preţuiau pentru viaţa sa, au venit la dregător şi au cerut eliberarea sa. Speriat de reacţia poporului, Magnus a fugit, mai ales că locuitorii cetăţii doreau să-l ucidă, pentru chinurile la care-l supusese pe Sfântul Conon. Poporul l-a eliberat pe Sfântul Conon şi, „legându-i rănile, l-a dus la casa lui”. El a mai trăit doi ani şi cu pace s-a mutat la Domnul.

