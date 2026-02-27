Sf. Cuv. Mărturisitori Procopie şi Talaleu

Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie (†750) era de loc din Ţinutul Decapole (al celor 10 cetăţi pe care le cuprindea), care se afla lângă Marea Galileei. De tânăr a devenit monah şi, datorită trăirii sale ascetice, a ajuns cunoscut printre cuvioşi. El a trăit pe vremea prigoanei împotriva sfintelor icoane, începută de împăratul bizantin Leon Isaurul (717-741). În acele timpuri grele pentru apărătorii sfintelor icoane, s-a ridicat Sfântul Procopie ca un stâlp al Ortodoxiei şi mare apărător al dreptei credinţe, luptând împotriva ereziei iconoclaste. Din porunca împăratului, Cuviosul a fost prins şi bătut, fiind aruncat în temniţă. După moartea împăratului Leon, Sfântul Procopie a fost eliberat din închisoare. Cu sănătatea şubrezită, s-a întros la mănăstirea sa, unde a povăţuit pe mulţi pe calea dreptei credinţe. Ajungând la adânci bătrâneţi, s-a mutat la Domnul.

Tot astăzi îl pomenim pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu, care era originar din Cilicia (secolul al V-lea). A intrat de tânăr în mănăstirea Sfântului Sava din Pustiul Iudeei. După un timp a părăsit această mănăstire şi a trăit într-o colibă de lângă cetatea Gavalia din Siria. Aici a trăit în asceză şi rugăciune, biruind toate ispitele de la cel rău. Cuviosul Talaleu a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul săvârşirii minunilor. El tămăduia toate bolile şi neputinţele, nu numai la oameni, ci şi la animale. Pentru aceasta, mulţi locuitori din satele din jurul cetăţii Gavaliei veneau la el pentru tămăduiri trupeşti şi sufleteşti. Vederea vindecărilor minunate pe care le făcea Cuviosul Talaleu i-a determinat pe mulţi păgâni să devină creştini. Cu ajutorul locuitorilor din zonă, sfântul a zidit o biserică în cinstea tuturor sfinţilor mucenici, în hotarele cetăţii Gavaliei. Despre Cuviosul Talaleu, în „Limonar”, Sfântul Sofronie al Ierusalimului, scrie: „Ava Petru, preotul lavrei Sfântului Sava, ne-a spus nouă despre ava Talaleu Cilicianul că a petrecut 70 de ani în chipul monahicesc”. Cuviosul s-a mutat la viaţa veşnică la o vârstă înaintată.