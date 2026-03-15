Sf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 16 Martie 2026

Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul (†303) era de loc din cetatea egipteană Hermopolis. Aici el a deţinut o dregătorie importantă. În timpul împăratului Diocleţian (284-305), creştinii din Imperiul Roman au fost persecutaţi pentru credinţa lor. Din cauza acestei persecuţii Sabin s-a ascuns într-un sat îndepărtat de localitatea sa natală. În acest sat erau ascunşi şi alţi creştini. Aici el a vieţuit în post şi rugăciune într-o casă mică şi sărăcăcioasă. Sabin era căutat de cei care slujeau idolilor păgâni pentru a fi supus la chinuri, deoarece era creştin. Un cerşetor, care primise milostenie de la el, l-a denunţat slujitorilor idoleşti, primind bani pentru denunţul făcut. Slujitorii idoleşti au venit unde stătea sfântul, iar alături de el mai erau şase creştini, toţi au fost arestaţi şi duşi înaintea dregătorului acelui loc, ce se numea Arian. Sfântul Sabin a refuzat să aducă jertfă idolilor şi nu s-a lepădat de Hristos, pentru aceasta a fost supus la chinuri cumplite: trupul i-a fost torturat cu unghii de fier, a fost ars, iar după toate acestea, a fost înecat în râu. Acesta a fost sfârşitul mucenicesc al Sfântului Sabin. Şi ceilalţi şase creştini au fost chinuiţi şi apoi martirizaţi pentru credinţa lor în Hristos.

