Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Timolau

Sfinţii Mucenici Agapie, Plisie şi Timolau (†305) au trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284‑305). Agapie era născut în cetatea Gaza, fiind un bărbat cinstit între creştini, pentru viaţa închinată urmării lui Hristos şi vestirii Evangheliei Lui. El a făcut legământ cu şapte tineri să propovăduiască Evanghelia indiferent de primejdiile la care se expuneau. Cei şapte tineri erau: Timolau cel din Pont, Plisie şi doi bărbaţi ce se numeau Alexandru, de fel din Egipt, Romil, care era ipodiacon în Diospolis, şi doi cu numele Dionisie, unul fiind din Tripoli (Fenicia), iar celălalt din Egipt şi slujitor al lui Agapie. În acele vremuri, împăratul Diocleţian a declanşat cea mai mare persecuţie împotriva creştinilor din Imperiul Roman. În Cezareea Palestinei, dregătorul Urban a organizat un eveniment special pentru a aduna cât mai mulţi oameni care să vadă uciderea creştinilor arestaţi şi condamnaţi la moarte pentru credinţa lor. Văzând această privelişte sângeroasă, cei opt tineri, care au făcut legământ să vestească Evanghelia lui Hristos, au venit în mijlocul mulţimii şi au mărturisit că sunt creştini.

Urban a încercat prin daruri şi promisiuni de funcţii şi avere să‑i determine să părăsească credinţa creştină. Sfinţii Mucenici au rămas neclintiţi în credinţa lor. Dregătorul Urban a ordonat să fie arestaţi şi întemniţaţi. Ei au stat în temniţă o perioadă, pentru a fi determinaţi prin chinuri să se lepede de Hristos. Au suportat cu vitejie toate chinurile la care au fost supuşi mărturisind credinţa lor în Hristos. Văzând că nu poate să‑i determine să părăsească credinţa creştină, Urban a poruncit să li se taie capetele şi aşa au fost martirizaţi aceşti Mucenici ai lui Hristos.