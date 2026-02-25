Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sf. Ier. Tarasie, Patriarhul Constantinopolului (Canonul Mare)

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 25 Feb 2026

Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului (†806) s-a născut din părinţii Gheorghe şi Eucratia în cetatea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol. Tatăl său era un important demnitar bizantin la curtea imperială. Urmând modelul părintelui său, tânărul Tarasie a ajuns sfetnic împărătesc. În taină sfântul ducea o viaţă de adâncă evlavie. Pentru că Bizanţul era tulburat de erezia iconoclastă pe care au îmbrăţişat-o şi unii împăraţi s-a ajuns  chiar la condamnarea cinstirii icoanelor în anul 752 la un sinod ţinut în Constantinopol. După acest sinod mulţi apărători ai sfintelor icoane au fost persecutaţi, iar unii chiar omorâţi. În aceste timpuri de grele încercări pentru Biserică, dar şi pentru împărăţia bizantină, a fost pus patriarh al Constantinopolului Sfântul Tarasie de către împărăteasa Irina (797-802). El a primit să fie patriarh după ce împărăteasa i-a promis că o să fie convocat un sinod a toată lumea. La îndemnul patriarhului a fost convocat Sinodul al şaptelea Ecumenic ce s-a desfăşurat la Niceea în anul 787. La acest sinod a fost condamnată erezia iconoclastă şi a fost formulată învăţătura de credinţă privind cinstirea sfintelor icoane.

Sfântul Tarasie a fost cinstit de popor ca un ierarh drept credincios, care a zidit o mănăstire pe celălalt mal al Bosforului, aducând mulţi monahi aici şi ajutând pe săraci. El a fost patriarh al Constantinopolului timp de 22 de ani. A trecut la Domnul la 25 februarie 806 şi a fost înmormântat în mănăstirea pe care o ctitorise.

 

