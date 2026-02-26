Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sf. Ier. Porfirie, Episcopul Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Canonul Mare)

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 26 Feb 2026

Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei (†420) era de loc din Tesalonic şi a fost crescut în dreapta credinţă urmând cuvintelor Mântuitorului din Evanghelie. La 25 de ani a plecat în Egipt şi a mers în pustia Schitului, devenind monah. Aici s-a nevoit în post şi rugăciune vreme de 5 ani. Din acest loc ascetic al Egiptului a mers la Ierusalim pentru a se închina la Sfintele Locuri. Aici a găsit un călugăr smerit din Asia Mică pe nume Marcu. Îmbolnăvindu-se, Sfântul Porfirie l-a trimis pe Marcu la Tesalonic pentru a împărţi averea sa săracilor. Marcu a împărţit o mare parte din avere săracilor şi lucrurile de preţ le-a vândut. Banii obţinuţi din vânzarea acestor bunuri i-a adus Sfântului Porfirie, care i-a împărţit săracilor. Pentru a se întreţine, a învăţat să facă corturi, urmând exemplul Sfântului Apostol Pavel. Prin cuvintele şi faptele sale i-a luminat pe cei care locuiau în Ţara Sfântă. Auzind de el Episcopul Ierusalimului, Ioan al II-lea (386- 417), l-a hirotonit preot încredinţându-i ascultarea de a avea grijă de Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Prin această ascultare, sfântul s-a vindecat de boala sa.

În timpul domniei împăratului Arcadie (395-408), Sfântul Porfirie a fost ales, la cererea clerului şi a poporului, Episcop al Gazei. Aici a trebuit să facă faţă provocărilor şi atacurilor venite din partea păgânilor majoritari în acest oraş. Cu ajutorul Sfântului Ioan Gură de Aur şi al împăratului Arcadie, Sfântul Porfirie a izbutit să-i liniştească pe păgânii din Gaza, iar cu sprijinul împărătesei Eudoxia a zidit o frumoasă biserică în acest oraş. Prin osteneala Sfântului Porfirie, în fiecare an, numărul creştinilor a crescut în Gaza.

La vârsta de 72 de ani, după 25 de ani de păstorire, în anul 420, la 26 februarie, Sfântul Porfirie s-a mutat la Domnul.

Tot în această zi o pomenim şi pe Sfânta Muceniţă Fotini Samarineanca. Ea este femeia samarineancă ce a vorbit cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos la fântâna lui Iacov. Această convorbire i-a schimbat viaţa, urmând cuvintelor lui Hristos. Mai târziu a fost numită de Hristos „Fotini”. Ea L-a vestit pe Hristos în Samaria, în toate oraşele de pe coasta sud-estică a Mării Mediterane ajungând până în oraşul Cartagina din nordul Africii. „Împreună cu cei şapte copii ai săi s-au încununat cu cununa muceniciei, în vremea lui Nero împăratul (54-68), în anul 66.”

 

