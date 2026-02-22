Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Sinaxar Sf. Sfinţit Mc. Policarp, Episcopul Smirnei; Sf. Gorgonia (Începutul Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul Mare)

Sf. Sfinţit Mc. Policarp, Episcopul Smirnei; Sf. Gorgonia (Începutul Postului Sfintelor Paşti. Zi aliturgică. Canonul Mare)

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Sinaxar
Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 23 Feb 2026

Sfântul Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei, era din Efes (Asia Mică) din părinţi binecredincioşi, Pangratie şi Teodora, care au suferit mucenicie pentru credinţa în Hristos. Pruncul Policarp a fost crescut de o creştină milostivă Calista, care l-a învăţat dreapta credinţă şi poruncile vieţii după Evanghelia Domnului. Pe când avea 20 de ani a aflat că Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan propovăduieşte cuvântul Domnului prin părţile Asiei. De aceea a plecat din casa Calistei pentru a urma Apostolului lui Hristos. L-a găsit pe Sfântul Ioan alături de ucenicii săi, Sfinţii Ignatie şi Vucol. Sfântul Policarp a rămas alături de ei, înfruntând ostenelile şi suferinţele în slujba credinţei. Pe vremea împăratului Traian (98-117), Sfântul Apostol Ioan era exilat în insula Patmos şi l-a aşezat pe Sfântul Vucol episcop în Smirna dându-i ajutor pe Sfântul Policarp. Înainte de moartea sa, Sfântul Vucol l-a aşezat pe Sfântul Policarp episcop în locul său. Păstorind vreme îndelungată, Sfântul Policarp i-a adus pe mulţi păgâni la credinţa creştină. El a suferit mucenicie pentru Hristos fiind ars de viu pentru credinţa sa. În timpul interogatoriului i s-a cerut să se lepede de Hristos, pentru a fi cruţate bătrâneţile sale. Însă el a răspuns: „De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos şi nu mi-a făcut niciodată nici un rău. Cum aş putea blestema pe Binefăcătorul şi Mântuitorul meu?” Şi aşa a primit cununa muceniciei Sfântul Policarp, Episcopul Smirnei. 

 

Citeşte mai multe despre:   Sfantul Policarp
vezi toate ›Alte articole din Sinaxar
TOP 6 Sinaxar