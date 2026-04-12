Arătările Domnului după Înviere, descoperiri ale Împărăției cerurilor

Analiza teologică a relatărilor evanghelice despre Învierea și arătările Mântuitorului Hristos subliniază faptul că Sfinţii Evangheliști nu au urmărit o cronologie strictă, ci au organizat întâlnirile ucenicilor cu Hristos Înviat conform perspectivei lor teologice și surselor tradiționale. Evangheliștii prezintă diferit arătările lui Hristos, concentrându-se pe efectul evenimentului și nu pe o cronologie riguroasă. Relatările sunt organizate pentru a evidenția învierea ca fundament al credinței, nu doar pentru a relata evenimente istorice și subliniază că nu trebuie surprinsă diferența de localizare (Ierusalim sau Galileea) a arătărilor în diferitele Evanghelii.

Învierea este prezentată ca un fapt real, dovedit prin aparițiile lui Iisus în fața ucenicilor timp de 40 de zile. Aparițiile au avut loc în locuri legate de activitatea anterioară a lui Iisus, precum Ierusalim și Muntele Măslinilor. Iisus s-a arătat întâi Mariei Magdalena. Mântuitorul Iisus Hristos se arată ­femeilor mironosițe și ucenicilor, relatare bazată pe textele evanghelice prin vizita femeilor, inclusiv Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob, la mormântul gol și vestea primită de la înger. Apoi se arată ucenicilor: se men­țio­nează de asemenea apariția lui Iisus către ucenicii Luca și Cleopa în drum spre Emaus. ­Îndoiala inițială a ucenicilor care credeau că văd un duh și modul în care Iisus i-a convins de realitatea învierii Sale, inclusiv pe ­Toma, în ciuda fricii și necredinței acestora. Arătarea către Petru și ucenici în Ierusalim, aspecte confirmate și de Apostolul Pavel. Mântuitorul a mâncat împreună cu ei pentru a le demonstra că este viu tru­pește, nu doar un duh. Se arată ucenicilor în Galileea, la Marea Tiberiadei, relatată de Sfântul Ioan. Se arată pe munte, men­ționat de Evanghelistul ­Matei, şi confirmă promisiunea făcută ucenicilor.

Învierea este prezentată ca un eveniment ce depășește abordările istorice convenționale, fiind un fapt al credinței. Iisus se arată lui Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus, conform Evangheliei după Marcu. Emaus este identificat istoric cu satul arab Amuas, men­ționat în scrierile vechi și aflat în apropierea Ierusalimului. Locația a fost un important centru creștin în epoca bizantină, fiind descoperite mozaicuri și un bazin baptismal în formă de cruce, prezența legiunilor romane (Legiunea a V-a Macedonica și Legiunea a XVII-a Macedonica) care au avut garnizoane și terme în zonă. Experiența credincioșilor în relație cu Iisus Hristos eviden­țiază posibilitatea de a deveni martori contemporani, asemenea apostolilor, prin cre­dință. De asemenea, este evocat episodul biblic al ucenicilor care merg spre Emaus și întâlnirea lor cu Hristos cel Înviat, pe care inițial nu L-au recunoscut. Cre­dința permite transformarea spirituală și cunoașterea lui Hristos în timpul călătoriei de 11 km a ucenicilor spre Emaus. Iisus Cel Înviat li se alătură ucenicilor pe drum, dar aceștia nu Îl recunosc imediat. Sfinţii Evanghelişti subliniază importanța cunoașterii Scripturilor pentru a-L recunoaște pe Hristos ca Mesia cel suferind și înviat. Această pericopă se citește în a treia zi de Paști.

Momentul biblic în care Iisus binecuvântează și frânge pâinea este momentul în care ucenicii Îl recunosc ca Mântuitor. Ucenicii răspândesc veștile despre Înviere din Ierusalim către Samaria și apoi în toată lumea, regăsim pasaje scripturistice specifice, precum Luca 24:29 și Luca 24:32.

Semnificația teologică a termenului „taină” în context creștin explică evoluția și utilizarea sa în scrierile biblice și în tradiția Bisericii Ortodoxe. Termenul este folosit în Epistolele pauline pentru a desemna Sfintele Taine ale Bisericii sau un adevăr tainic, dar cel mai des se referă la descoperirea revelației creștine. În sens larg, tainele sunt acțiuni sfinte care simbolizează adevăruri ascunse și nepătrunse de mintea umană, cum ar fi planul mântuirii. În sens restrâns, Sfintele Taine sunt acte văzute instituite de Hristos, prin care se împărtășește credincioșilor harul divin nevăzut.

Ucenicii nu L-au recunoscut inițial pe Hristos înviat din cauza unei limitări senzoriale, identificându-L abia în momentul frângerii pâinii. Euharistia este prezentată ca un act esențial prin care Hristos devine cunoscut și prezent în mod real în viața credin­cioșilor. Starea trupului înviat este descrisă ca o formă intermediară, identică, dar schimbată, nefiind limitată de timp și spațiu. Natura trupului înviat al lui Iisus Hristos și importanța recunoaș­terii Lui prin frângerea pâinii ­subliniază necesitatea Sfintei Euharistii pentru a-L cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Trupul înviat al lui Iisus nu mai este supus legilor spațiului și greutății, permițându-I să apară și să dispară. Recunoașterea lui Iisus necesită timp din partea ucenicilor datorită discreției arătărilor Sale. Frângerea pâinii este esen­țială pentru ca ucenicii să-L descopere pe Mântuitor; Euharistia este considerată o prefăcere reală, nu doar simbolică, a pâinii și vinului în Trupul și Sângele Domnului. Taina Sfintei Euharistii este modul concret prin care Mântuitorul Iisus Hristos rămâne prezent printre credincioși, dincolo de Înălțarea Sa la cer. Hristos rămâne prezent în mod vizibil prin Sfintele Taine, cu precădere în Euharistie, care este Trupul și Sângele Său. Instituirea acestei taine are loc la Cina cea de Taină, conform relatărilor din Evanghelii. Unirea cu Hristos: Euharistia este punctul culminant al strădaniei creștine, realizând unirea deplină a credinciosului cu Dumnezeu. Semni­ficația teologică a trupului și a pâinii în contextul Cinei de Taină, analizând modul în care Iisus se identifică cu pâinea și se dăruiește pentru alții. Pâinea reprezintă trupul lui Iisus, simbolizând autodăruirea Sa. „Trupul” este privit ca echivalentul persoanei concrete și tangibile a lui Iisus și beneficiarii acestui act sunt reprezentați simbolic de poporul celor douăsprezece popoare, subliniind universalitatea mântuirii prin gestul lui Iisus.

Textul biblic sugerează că Iisus s-a adresat inițial doar lui Israel, iar apoi și păgânilor, menționând posibilitatea deschiderii către aceștia din urmă.

Coerența gesturilor lui Iisus, inclusiv cinele luate cu ucenicii, în raport cu misiunea Sa de a propovădui Împărăția lui Dumnezeu, arată semnificația meselor luate de Iisus cu ucenicii, inclusiv cea de la Emaus, cărora li se atribuie o semnificație eshatologică, simbolizând banchetul din Împărăția lui Dumnezeu. Natura Împărăției lui Dumnezeu subliniază că aceasta nu este fizică sau geografică, ci o stare spirituală și eshatologică. Împărăția cerească este descrisă ca o anticipare a cinei cerești și a unui cer nou și pământ nou, unde Dumnezeu va locui cu oamenii Săi. Intrarea în Împărăție nu e posibilă fără a trăi după voia lui Dumnezeu încă din această viață.

Logos al lumii, pedagog și călăuză către Împărăție

Rolul Mântuitorului Iisus Hristos ca Logos al lumii, pedagog și călăuză către Împărăție este esențial pentru eternizarea ființei în Împărăția Iubirii. Împărăția are o fațetă tainică, interioară, fiind de natură spirituală, definită ca dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, nu ca realități materiale. Biserica este organism teandric, cu o dublă dimensiune divino-umană, văzută și nevăzută. Biserica este unită cu Hristos, care este capul ei, iar cei care sunt în Biserică sunt în Hristos. Biserica este considerată a fi „chip al Bisericii cerești” pe pământ.

Sfânta Euharistie este „taina tuturor tainelor”, evidențiază rolul ei în unirea credincioșilor cu Dumnezeu și transformarea lor într-un corp unificat prin iubire. Euharis­tia este prezentată ca sursa vieții creștine și calea către unirea cu Hristos în Împărăția cerurilor. Legătura dintre Euharistie și stările de pace, bucurie și dragoste divină este înălțătoare. Împărăția lui Dumnezeu este vie, dar lumea actuală nu o acceptă, separând astfel pământul de cer. Duhul Sfânt este prezentat ca „Mângâietorul” care se roagă în oameni cu „suspine de negrăit”, trezind în ei nostalgia după Paradis. Sfânta Euharistie este un moment esențial pentru Biserică și lume.

Viața este definită ca o călătorie spirituală continuă către Dumnezeu, nu o destinație finală. Ne prezintă o meditație teologică despre semnificația călătoriei spirituale a omului și a lui Hristos, ilustrată prin episodul biblic al „Drumului spre Emaus”. Hristos, călătorul Iisus Hristos este prezentat ca un necunoscut care caută omul și îl îndrumă spre credință. Templul este descris atât ca simbol al casei Tatălui ceresc, cât și ca taină a lui Hristos Însuși.

Pelerinajul interior este descris ca o experiență spirituală care transformă inima credincioșilor, similar cu călătoria ucenicilor către Emaus. Taina de la Emaus simbolizează transformarea pelerinajului în Euharistie și biserică vie. Dumnezeu călătorește alături de oameni, chiar dacă aceștia uită adesea de prezența Sa. Existența pământească nu este o destinație finală, ci o călătorie spirituală spre Împărăția cerurilor. Oamenii sunt datori lui Dumnezeu, pământului și semenilor pentru formarea și sfințirea lor. Pâinea și vinul devin mijloace de unire cu Hristos și cu Duhul Sfânt, sfințind viața omului.

(Stareţa Teofana Popescu, Mănăstirea Suzana, judeţul Prahova)