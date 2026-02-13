Comorile puse în sacii cu grâu ai fraților lui Iosif

„Atunci apropiindu-se ei de ispravnicul casei lui Iosif, au grăit cu dânsul, la uşa casei, şi au zis: «O, domnul nostru! Noi am mai venit o dată să cumpărăm bucate, dar s-a întâmplat că, ajungând la popasul de noapte şi dezlegând sacii noştri, iată argintul fiecăruia era în sacul lui; şi acum tot argintul nostru, după greutatea lui, îl înapoiem cu mâinile noastre; iar pentru cumpărat bucate, acum am adus alt argint, şi nu ştim cine a pus argintul în sacii noştri». Iar acela le-a zis: «Fiţi liniştiţi şi nu vă temeţi; Dumnezeul vostru şi Dumnezeul tatălui vostru v-a dat comoara în sacii voştri, căci eu am primit tot argintul cuvenit de la voi»” (Facere 43, 19-23).

„Fiți liniștiți și nu vă temeți; Dumnezeul vostru și Dumnezeul tatălui vostru v-a dat comoara în sacii voștri” (Facere 43, 23). Aceste cuvinte inspirate de Duhul Sfânt ale necunoscutului ispravnic egiptean al casei lui Iosif au o greutate și o valoare cu mult mai mare decât cantitatea și suma de arginți cu care frații lui Iosif și fiii Patriarhului Iacob au venit din Canaan în Egipt, ca să cumpere grâu la începutul foametei cumplite de șapte ani; arginți pe care fiecare dintre ei i-au găsit puși în taină în gura sacilor lor; cuvinte care ne grăiesc peste veacuri prin adâncimea lor teologică de negrăit. „Comorile” puse din porunca lui Iosif în sacii cu grâu ai fraților lui, la întoarcerea acestora în Canaan, au o semnificație teologică și duhovnicească deosebit de adâncă și de înaltă, deoarece, asemenea „comorilor ascunse în nisip” (Deuteronom 33, 18-19) din cuvintele de mai târziu ale binecuvântării lui Moise despre semințiile lui Zabulon și Isahar, ne vorbesc despre harurile, darurile și harismele, revelațiile și descoperirile, viziunile și inspirațiile din „sacii cu grâu” ai tuturor Sfinților Patriarhi, Proroci, Apostoli și Evangheliști din Sfânta și dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, precum și din viața marilor Sfinți Părinți din istoria de peste veacuri a Bisericii lui Hristos.

Astfel, în sacul cu grâu al dreptului Abel de demult, Domnul Dumnezeu a pus comoara nepre­țuită a jertfei lui bineprimite. În sacul cu grâu al lui Enoh descoperim comoara umblării acestuia vreme de două sute de ani cu Dumnezeu. În sacul cu grâu al lui Noe, contemplăm prin fereastra corabiei potopului curcubeul legământului cu Dumnezeu. Prin sacul cu grâu al lui Melchisedec, primim și noi comoara bine­cuvântării lui Avraam; iar din sacul cu grâu al acestuia ne împărtășim prin cre­dință de comoara Teofaniei de la stejarul Mamvri și de rodul jertfei lui Isaac de pe Moria. Prin sacul cu grâu al dreptului Lot, luăm parte la comoara „Vecerniei” îngerilor de la Sodoma, de dinaintea Apocalipsei de la Gomora. În sacul cu grâu al lui Iacob, descoperim comoara Scării cerului de la Betel și a revelației de la Peniel; în sacul cu grâu al lui Iosif contemplăm curăția sa, darul tâlcuirii viselor din Egipt și înțelepciunea dată lui de către Dumnezeu; iar în sacul cu grâu al lui Veniamin contemplăm potirul de argint al celui ajuns al doilea după faraon.

Comoara rugului aprins

În sacul cu grâu al lui Moise, semănat în pustiul Madian și secerat în pustiul Sinai, contemplăm comoara rugului aprins, gustăm din apa izvorâtă din stâncă, ne hrănim cu mana coborâtă din cer și ne orânduim viața după comoara celor zece porunci de pe tablele de piatră ale Legii de pe Sinai. Din sacul cu grâu al lui Aaron, fratele lui Moise, ne înmiresmează, prin chivotul sfânt, toiagul cel înflorit al preoției acestuia; iar prin sacul cu grâu al lui Iosua se oprește soarele și luna pe cerul Canaanului. În sacii cu grâu ai Judecătorilor este ascunsă tainic comoara judecății Dreptului Judecător.

Trecând la sacul cu grâu al marelui proroc Samuel, descoperim comoara pietrei hristice de la Eben-Ezer, iar în sacul cu grâu al lui David avem comoara harfei cerești a Psalmilor. Sacul cu grâu al lui Solomon stă la temelia templului sfânt din Ierusalim și ascunde comoara cărților lui biblice. Prin sacul cu grâu al Sfântului ­proroc Ilie Tesviteanul se înmul­țesc făina și untdelemnul din casa văduvei din Sarepta Sidonului, strălucind în același timp comoara carului de foc care avea să-l înalțe la cer; iar prin sacul cu grâu al lui Elisei se vindecă Neeman Sirianul de lepră, scăldându-se de șapte ori în Iordanul Tainei Sfântului ­Maslu. În sacii cu grâu ai celor patru mari Sfinți Proroci, Isaia, ­Ieremia, ­Iezechiel și Daniel, sunt ascunse comorile serafimilor din templu, ale heruvimilor de la ­Chebar, ale Plângerilor de la Ierusalim și ale marilor revelații dumne­zeiești din Babilonul exilului iudeilor, dimpreună cu tâlcuirile de vise ale prorocului. În sacii cu grâu ai celor doisprezece proroci mici, care stau la temelia celor doisprezece Apostoli mari ai lui Hristos, descoperim ­comoara pocăinței ninivitenilor prorocului Iona, a turnului de veghe al contemplației lui Avacum și a candelabrului de aur cu șapte brațe și șapte candele, din vedenia Sfântului Proroc Zaharia.

Prin sacii cu grâu ai Sfinților Noului Testament, care L-au urmat pe Mântuitorul printre semănături, smulgând spice (Matei 12, 1), ­contemplăm comorile Revelației dumnezeiești și teologhisim de­spre Buna Vestire și Nașterea Domnului, despre Epifanie și Schimbarea la Față, despre Răs­tignire și Înviere, despre Înălțarea la cer și Pogorârea ­Duhului Sfânt. În sacii cu grâu ai Sfinților și dumne­zeieștilor Apostoli și Evangheliști ai Mântuitorului Iisus Hristos sunt comorile predicilor, pildelor și minunilor Lui dumnezeiești și ale ucenicilor Săi. Comoara drumului și Cinei din Emaus este în sacul Sfântului Evanghelist Luca, iar comoara predicii de la Cina cea de Taină este doar în sacul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. În sacul Sfântului Apostol Petru este comoara mărturisirii dumnezeirii lui Hristos din Cezareea lui Filip, a Arătării de pe țărmul Tiberiadei, a predicii de la Cincizecime și a minunilor săvârșite prin umbra sa în Faptele Apostolilor. În sacul cu grâu al Sfântului Arhidiacon Ștefan contemplăm comoara revelației și dogmei Șederii lui Hristos de-a dreapta Tatălui, iar în sacul cu grâu al Sfântului Apostol Pavel, descoperirea de pe drumul Damascului și răpirea la al treilea cer; Apostolul neamurilor punând tainic în sacii cu grâu ai Sfinților episcopi Timotei, Tit și Filimon, întreitul potir al apostoliei sale, precum dreptul Iosif, în sacul lui Veniamin. Biblia se închide prin comoara Apocalipsei din ­insula Patmos, pusă în sacul cu grâu al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.

Comori teologice de neprețuit

Sacii cu grâu teologic ai Sfinților și dumnezeieștilor Părinți ai Bisericii lui Hristos și ai Sfinților Mari Dascăli ai lumii și Ierarhi cuprind și ascund comori teologice de neprețuit, precum la Sfinții Ignatie al Antiohiei, Policarp al Smirnei sau Ciprian al Cartaginei; Atanasie și Chiril ai Alexandriei, ai Sfinților Trei Ierarhi și ai Sfinților Părinți Capadocieni. Comoara teologică a rațiunilor divine o descoperim în sacul cu grâu al Sfântului Maxim Mărturisitorul, iar comoara Dogmaticii ortodoxe sistematizate, în sacul cu grâu al Sfântului Ioan Damaschin. Ascetica ortodoxă filocalică este în sacul cu grâu al Sfântului Ioan Scărarul, Mistica ortodoxă este în sacul cu grâu al Sfântului Simeon Noul Teolog, Liturgica ortodoxă, în sacul cu grâu al Sfântului Simeon al Tesalonicului, iar comoara Tainelor de inițiere, Botez, Mirungere și Euharistie, se află în sacul cu grâu al Vieții în Hristos a Sfântului ­Nicolae Cabasila. Comoara teologiei energiilor divine necreate se găsește în sacul cu grâu al vieții și operei Sfântului Grigorie ­Palama, iar comoara acriviei ortodoxe, de neclătinat, în orice dialog ecumenic, o descoperim în sacul cu grâu al Sfântului Marcu Eugenicul al Efesului; după cum cu o mie de ani mai înainte, ­Hristologia ortodoxă se află preponderent în sacii cu grâu ai Sfinților Părinți din sec. IV, iar cea mai clară, limpede și înaltă învățătură despre Sfânta și dumnezeiasca Treime se regăsește, ca o comoară din înaltul cerului, în sacul cu grâu al Sfântului Grigorie Teologul sau de Nazianz, prin cele Cinci cuvântări teologice.

În vremea noastră și în Biserica noastră Ortodoxă Română, descoperim comori teologice de ­ne­prețuit în sacii cu grâu ai Noilor Sfinți români canonizați; în mod deosebit la Sfântul Părinte ­Dumitru Stăniloae, prin Teologia dogmatică ortodoxă, și nu în ultimul rând la Sfântul Părinte Mărturisitor Arsenie de la Prislop, prin pictura Bisericii „Sfântul ­Nicolae” de la Drăgănescu. Să descoperim și să înmulțim fiecare ­dintre noi, mireni, clerici, monahi, ierarhi sau teologi, talanții comorilor duhovnicești, puse și ascunse în sacii cu grâu dăruiți de Iosif, Prototip și Icoană a lui Hristos, prin Duhul Sfânt.