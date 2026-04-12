Duminica Tomii - „enipostaziată” în Duminica Învierii

Plecând de la enipostazierea firii omenești a lui Hristos în firea Sa dumnezeiască și unirea ipostatică a celor două firi în Persoana sau Ipostasul Său unic, ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat, precum „o mică picătură de apă într-un ocean nesfârșit de mir” (Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viața în Hristos), am putea contempla și teologhisi următoarele: Duminica Tomii este enipostaziată în Duminica Învierii și în perioada Penticostarului, precum toate celelalte duminici de peste an, prin trecerea lui Hristos cel Înviat, pentru a doua oară, prin ușile cele încuiate, și arătarea Sa înaintea sfinților și dumnezeieștilor Săi ucenici și apostoli (Ioan 20, 19 și 26).

Adam este „enipostaziat” în zilele Facerii și în Eden, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu;

Dreptul Abel este „enipostaziat” în Jertfa sa bineprimită;

Noe este „enipostaziat” în vremea potopului cu apă, în corabie și în legământ;

Porumbelul este „enipostaziat” în ramura de măslin;

Avraam, Isaac și Iacob sunt „enipostaziați” în Canaan: Avram la Mamvri, Isaac pe Moria și Iacob, la Betel;

Moise este „enipostaziat” în Sinai, în tablele legii și pe muntele Nebo;

Iosua este „enipostaziat” în Canaan și în zidurile prăbușite ale Ierihonului;

Ghedeon și Samson sunt „enipostaziați” în Cartea Judecătorilor;

Moabiteanca Rut este „enipostaziată” în țarina lui Booz;

Samuel, David și Solomon sunt „enipostaziați” în Israel: Samuel, „enipostaziat” în cortul sfânt și la Eben-Ezer, David, „enipostaziat” în Psalmi, iar Solomon, „enipostaziat” în templul din Ierusalim;

Sfântul proroc Ilie este „enipostaziat” în carul cel de foc;

Sfântul proroc Elisei este „enipostaziat” în mantia părintelui său;

Isaia este „enipostaziat” în vedenia serafimilor din templu;

Prorocul Ieremia este „enipostaziat” în „Plângeri”;

Iezechiel este „enipostaziat” în descoperirea carului heruvimilor;

Daniel este „enipostaziat” în minunile și revelațiile din Babilon;

Prorocul Iona este „enipostaziat” în Ninive și în coliba de la marginea cetății;

Prorocul Avacum este „enipostaziat” în turnul cel de veghe.

Buna Vestire „enipostaziată”

Buna Vestire este „enipostaziată” în Nazaret;

Steaua Nașterii este „enipostaziată” pe cerul de deasupra magilor de la Răsărit;

Nașterea Domnului este „enipostaziată” în Betleem;

Întâmpinarea Domnului este „enipostaziată” în templu;

Sfântul Ioan Botezătorul este „enipostaziat” în pustia Iordanului;

Botezul Domnului este „enipostaziat” în râul Iordan;

Natanael este „enipostaziat” sub smochin;

Fericirile sunt „enipostaziate” în Predica de pe Munte;

Schimbarea la Față este „enipostaziată” pe Tabor;

Zaheu vameșul este „enipostaziat” în sicomor;

Lazăr este „enipostaziat” în Betania;

Sfânta Liturghie este „enipostaziată” în Cina cea de Taină;

Răstignirea Domnului este „enipostaziată” în Crucea Golgotei;

Învierea Domnului este „enipostaziată” în Arătările de după Înviere;

Luca și Cleopa sunt „enipostaziați” în Cina din Emaus;

Înălțarea Domnului este „enipostaziată” pe Muntele Măslinilor;

Cincizecimea este „enipostaziată” în Ierusalim;

Biserica este „enipostaziată” în Cincizecime;

Sfinții Apostoli sunt „enipostaziați” în Evanghelii și în Faptele Apostolilor;

Sfinții Evangheliști sunt „enipostaziați” în Sfintele lor Evanghelii;

Sfântul Arhidiacon Ștefan este „enipostaziat” în Revelația din Sinedriu;

Sfântul Apostol Pavel este „enipostaziat” în minunea de pe drumul Damascului și în Epistolele sale;

Sfântul Apostol Barnaba este „enipostaziat” în Cipru;

Sfântul Apostol Timotei este „enipostaziat” ca episcop în Efes, iar Sfântul Apostol Tit ca episcop în Creta;

Sfântul Apostol Andrei este „enipostaziat” în Dacia Pontică;

Sfântul Dionisie este „enipostaziat” în Areopagul din Atena și în scrierile areopagitice;

Apocalipsa este „enipostaziată” în Patmos, iar Sfântul Ioan Teologul este „enipostaziat”, precum în Evanghelia a patra, și în Apocalipsă.

Sfinţii mucenici „enipostaziaţi”

Sfântul Ignatie Teoforul este „enipostaziat” ca episcop în Antiohia și mucenic în Roma, ca și Sfinții Apostoli Petru și Pavel;

Sfântul Policarp este „enipostaziat” ca episcop și mucenic în Smirna, precum și Sfântul Ciprian, ca episcop și mucenic în Cartagina;

Sfântul Grigorie Teologul este „enipostaziat” în „Cele cinci Cuvântări teologice”;

Sfinții Atanasie și Chiril sunt „enipostaziați” în Alexandria Egiptului;

Sfântul Vasile cel Mare este „enipostaziat” în Cezareea Capadociei;

Sfântul Ioan Gură de Aur este „enipostaziat” în Antiohia și în Constantinopol;

Părinții pustiei sunt „enipostaziați” în Patericul egiptean, după cum Părinții filocalici sunt „enipostaziați” în Filocalia ortodoxă;

Fericitul Ieronim este „enipostaziat” în Vulgata și în Betleem;

Fericitul Augustin este „enipostaziat” în Hyppo Regius, în „Confesiuni”, în „De civitate Dei” și în „De Trinitate”;

Sfântul Maxim Mărturisitorul este „enipostaziat” în Hristologie, prin „Ambigua”;

Sfântul Grigorie Dialogul este „enipostaziat” ca papă în Roma și în „Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite”;

Sfântul Ioan Damaschin este „enipostaziat” în „Dogmatica Ortodoxă”;

Sfântul Simeon Metafrastul este „enipostaziat” în „Viețile Sfinților”;

Patriarhul Fotie este „enipostaziat” în „Miriobiblion”;

Sfinții Chiril și Metodiu sunt „enipostaziați” în alfabetul chirilic și în ortodoxia slavă;

Sfântul Simeon Noul Teolog este „enipostaziat” în „Imnele dragostei divine”;

Eutimie Zigabenul este „enipostaziat” în „Panoplia dogmatică”;

Sfântul Grigorie Palama este „enipostaziat” în Tesalonic și în „Triade”;

Sfântul Marcu Eugenicul al Efesului este „enipostaziat” în acrivia ortodoxă;

Sfântul Serafim este „enipostaziat” în Sarov și în spiritualitatea ortodoxă rusă;

Sfântul Ștefan cel Mare este „enipostaziat” în Moldova, prin ctitorii, și în Putna, prin mormânt;

Sfinții Mucenici Brâncoveni sunt „enipostaziați” în Horezu;

Sfântul Ierarh Calinic este „enipostaziat” în Cernica;

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna este „enipostaziat” în Transilvania și în Sibiu;

Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae este „enipostaziat” în traducerea „Filocaliei” și în „Teologia Dogmatică Ortodoxă”;

Sfântul Părinte Arsenie Mărturisitorul este „enipostaziat” în chilia de la Sâmbăta, în mormântul de la Prislop și în pictura bisericii de la Drăgănescu.

Am putea spune, de asemenea, că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este și va fi „enipostaziat” în Catedrala Mântuirii Neamului, devenită Catedrala Națională!

Toate aceste „enipostazieri”, în viziunea noastră, sunt asemenea norului alb circumscris și „enipostaziat” în seninul nesfârșit al cerului lui Dumnezeu.