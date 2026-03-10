Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, o „epicleză” a pocăinței

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul ocupă un loc central în spiritualitatea liturgică a Sfântului și Marelui Post, fiind una dintre cele mai profunde expresii ale pocăinței din tradiția Bisericii Ortodoxe. Prin concizia și densitatea sa teologică, această rugăciune concentrează întregul parcurs al vieții duhovnicești, de la lepădarea patimilor până la dobândirea virtuților, având drept finalitate transfigurarea lăuntrică a omului.

Definirea ei de către Sfântul Cuvios Petroniu Prodromitul ca epicleză a pocăinței evidențiază caracterul pro­fund harismatic, întrucât, prin in­vocarea lucrării Sfântului Duh, cre­­dinciosul este chemat la o continuă înnoire a ființei, asemănătoare, în plan duhovnicesc, prefacerii euha­ristice din cadrul Sfintei Liturghii.

Astfel, Rugăciunea Sfântului Efrem se revelează nu doar ca un text liturgic, ci ca o sinteză vie a ascezei și a teologiei pocăinței, fundamentală pentru înțelegerea și trăirea perioadei Triodului.

Invocarea lui Dumnezeu la începutul rugăciunii evidențiază faptul că viața duhovnicească nu poate fi inițiată în absența harului dumnezeiesc și a conlucrării dintre voința umană și voința divină. În acest context, credinciosul Îi cere lui Dumne­zeu să-l izbăvească de duhul trândăviei - desemnat în limbaj ascetic drept argia sau lenea -, patimă care se opune în mod direct practicării ascezei și cultivării unei vieți spirituale autentice. În strânsă legătură cu duhul trândăviei se află duhul grijii de multe, caracterizat prin atașamentul excesiv față de cele materiale și prin dorința de stăpânire asupra realităților pământești. Cei dominați de această patimă se aseamănă bogatului din parabola Mântuitorului Hristos, căruia i-a rodit țarina și pe care Domnul îl numește „nebun”, întrucât dovedește o lipsă a adevăratei înțelepciuni duhovni­cești. Grija de multe devine astfel o patimă care deturnează omul de la drumul desăvârșirii, fixându-l exclusiv în orizontul trecător al existen­ței materiale. Un alt duh care aduce prejudiciu vieții spirituale este cel al iubirii de stăpânire. În opoziție cu această patimă, omul este chemat să urmeze exemplul lui Hristos, Care, spălând picioarele ucenicilor, a oferit modelul desăvârșit al smereniei și al slujirii. Mântuitorul îi în­vață pe ucenicii Săi: „Cine dintre voi vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru; și cine vrea să fie întâi, să fie slugă. Precum și Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți” (Matei 20, 26-28). Prin manifestarea iubirii de stăpânire, omul păcătuiește, deoarece nesocotește demnitatea aproapelui, reducându-l la rangul de obiect și instrumentalizându-l în scopuri egoiste. Al patrulea duh, care se constituie într-un obstacol major pe calea desăvârșirii duhovnicești a omului, este cel al grăirii în deșert. Sfântul Ioan Scărarul descrie această pa­timă ca fiind strâns legată de slava deșartă și de superficialitatea duhov­nicească, afirmând că „multa vorbire este catedra slavei deșarte, prin care aceasta se arată pe sine și se face cunoscută. Multa vorbire este sensul neștiinței, ușa clevetirii, călăuza glumelor, slujitoarea minciunii, risipirea străpungerii, născătoarea trândăviei sau pricinuitoarea ei, înainte-mergătoarea somnului, împrăș­tie­rea minții adunate în sine, pierzătoarea pazei de sine, rătăcitoarea căldurii, întunecarea rugăciunii” (Scara în: Filocalia Vol. IX, p. 186). În continuare, el subliniază multiplele efecte negative ale acestei patimi, arătând că vorbirea excesivă este semn al neștiinței, prilej al clevetirii, slujitoare a minciunii, risipitoare a atenției lăuntrice și factor de întunecare a rugăciunii. Prin urmare, grăirea în deșert împiedică adunarea minții și unirea omului cu Dumnezeu prin rugăciune, slăbind lucrarea duhovnicească și viața lăuntrică.

A doua parte a Rugăciunii Sfântului Efrem Sirul face referire la cele patru virtuți fundamentale prin care omul poate progresa duhovnicește. Prima dintre acestea este curăția, invocată ca o condiție esențială a vederii lui Dumnezeu. Duhul cură­ției reprezintă starea sufletului eliberat de patimi și pregătit pentru lucrarea virtuților. Această realitate este confirmată de cuvintele Mântuitorului: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8). Curăția este cerută, în primul rând, deoarece numai într-o astfel de stare lăuntrică omul poate ajunge la cunoașterea și vede­rea lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae Cabasila definește curăția inimii drept „o îndreptare hotărâtă a minții către Dumnezeu” (Despre viața în Hristos, p. 204), subliniind că această orientare constantă a cugetului spre cele dumnezeiești alungă gândurile necurate și păstrează integritatea lăuntrică a omului. Astfel, prin cuge­tarea la cuvintele, îndemnurile, faptele și jertfa Mântuitorului, credinciosul poate dobândi și menține o anumită curăție interioară. Cea de-a doua virtute cerută în această rugăciune este smerenia, considerată temelia autenticei pocăințe. Pocăința nu poate fi realizată în mod real decât atunci când izvorăște dintr-o atitudine smerită, lipsită de orice justificare de sine. Modelul acestei smerenii este vameșul din Evanghelie, care nu invocă faptele sale, ci își re­cu­noaște cu sinceritate păcătoșenia, atribuind orice faptă bună exclusiv lucrării harului dumnezeiesc. O altă virtute fundamentală cerută de credincios prin Rugăciunea de pocăință din Postul Mare este răbdarea. Aceas­ta presupune asumarea încercărilor și a suferințelor cu nădejde și credință, având drept modele răbdarea Dreptului Iov și, mai ales, pe Însuși Hristos, Care a îndurat patimile, răstignirea și moartea pe Cruce. Mântuitorul afirmă în acest sens că „cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Matei 24, 13). Sfântul Nectarie subliniază valoarea mântuitoare a răbdării, arătând că „cel ce pătimiște aici necazurile cu răbdare va primi răsplată în viața viitoare, căci prin răbdarea lui își mărturisește cu fapta credința în Cel ce ne-a făgăduit-o” (Zece cuvântări la Postul Mare, p. 30). Ultima virtute invocată în cea de-a doua parte a Rugăciunii Sfântului Efrem este dragostea, care reprezintă culmea și împlinirea tuturor virtuților. Izvorul autentic al dragostei este Hristos, iar dobândirea ei presupune parcurgerea prealabilă a celorlalte etape duhovnicești: curăția, smerenia și răbdarea. Dragostea desăvâr­șită nu este rodul unui efort exclusiv omenesc, ci un dar al lui Dumnezeu, oferit ca încununare a ostenelilor duhov­nicești. Ea se manifestă prin împlinirea poruncilor divine, după cuvântul Mântuitorului: „Cel ce are poruncile Mele și le păzește, acela este care Mă iubește” (Ioan 14, 21). De aceea, dragostea este cerută la finalul rugăciunii, ca expresie a maturității duhovnicești și ca împlinire a întregului parcurs ascetic.

Partea finală a Rugăciunii Sfântului Efrem Sirul subliniază faptul că numai prin conștientizarea propriilor păcate omul încetează a-l mai judeca pe aproapele său, atingând astfel măsura maturității duhovni­cești, spre slava lui Dumnezeu. Doxologia care încheie rugăciunea are rolul de a orienta întreaga lucrare a pocăinței către preamărirea lui Dum­nezeu, aceasta constituind, de altfel, finalitatea ultimă a întregului demers ascetic exprimat în această rugăciune.

Rugăciunea Sfântului Efrem reprezintă un îndemn la o pocăință autentică, care deschide omului calea nesfârșită a îndumnezeirii. Ea cheamă la angajarea integrală a ființei umane în lupta împotriva păcatului și, concomitent, la cultivarea virtuților, evidențiind cele două dimensiuni fundamentale ale pocăin­ței: lepădarea de patimi și dobândirea virtuților. Din această perspectivă, rugăciunea poate fi definită drept „o invocare concisă și riguros structurată a ansamblului programului vieții duhovnicești propus de Triod” (Makarios Simonopetritul, Triodul explicat, p. 140). Totodată, ea are menirea de a aduce liniște su­fle­tului, creând cadrul interior necesar sălășluirii harului dumnezeiesc, în vederea rodirii virtuților. Această rugăciune este desemnată și ca epicleza pocăinței, întrucât contribuie în mod decisiv la procesul de înnoire lăuntrică a omului, după cum ne tâlcuiește Sfântul Cuvios Petroniu Prodromitul: „Căci așa precum la Sfânta Liturghie, prin chemarea de către preot a Sfântului Duh, pâinea și vinul aduse se preschimbă în Trupul și Sângele Domnului, tot așa și aici, prin rugăciunea preotului care cere darurile Sfântului Duh - cele patru duhuri men­țio­nate în rugăciune - omul păcătos se preschimbă în om duhovnicesc, Rugăciunea Sfântului Efrem fiind epicleza acestei liturghii de pocăință” (Ușile pocăinței, meditații duhovni­cești la vremea Triodului, p. 56).

Prin Rugăciunea Pocăinței a Sfântului Efrem Sirul, însoțită de metanii și de lacrimile pocăinței, credinciosul este călăuzit pe drumul urcușului duhovnicesc, învățând să-și împodobească candela sufletului pentru a fi aprinsă de Lumina Învierii.