Sâmbătă, 4 iulie 2026, la poalele Alpilor Bavarezi, în orașul Garmisch Partenkirchen, într-un peisaj de poveste și într-o atmosferă frățească de prietenie, de voie bună și bucurie, s-a desfășurat cea de a treia ediție a Turneului de fotbal organizat în Protopopiatul Bavariei de Sud, gazdă fiind Parohia ortodoxă „Sfântul Nicolae și Sfântul Korbinian” din Garmisch, împreună cu Asociația echipei de fotbal Geto-Dacii.

Evenimentul sportiv a debutat cu rugăciunile de binecuvântare, la care au luat parte echipele participante și susținătorii acestora. După rugăciunea comună, părintele Dumitru Aman, parohul comunității românești din Garmisch, a adresat un cuvânt de bun-venit, în care a evidențiat faptul că mișcarea, entuziasmul și bucuria participării contribuie la întărirea legăturilor dintre cei ce iubesc Biserica și sportul. De asemenea, părintele protoiereu dr. Alexandru Nan, inițiatorul acestui turneu, a pus în lumină importanța sportului pentru sănătatea sufletului, a minții și a trupului, și pentru armonizarea acestora, reamintind dictonul latin „Mens sana in corpore sano”, aparținând poetului antic Juvenal.

Totodată, ne-a amintit cât de benefic poate fi acest sport de echipă, care, prin dinamica lui, ne ajută să cultivăm spiritul de jertfă, respectul reciproc și legăturile dintre noi și, mai ales, să legăm prietenii autentice. O mare bucurie și o dovadă de apreciere pe care o oferă comunității românești din Garmisch Partenkirchen, dar și nouă tuturor românilor, a fost și prezența Claudiei Zolk, viceprimar al orașului, care la rându-i a adresat un cuvânt de bun-venit, exprimându-și bucuria organizării acestui eveniment în orașul pe care îl administrează.

Evenimentul a continuat cu desfășurarea competiției de fotbal între cele 14 echipe participante, într-o atmosferă dominată de respect, prietenie și bucurie. La încheierea meciurilor a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia toate echipele au primit diplome de participare, iar echipele clasate pe primele trei locuri au fost răsplătite cu trofee: locul I - Parohia Augsburg; locul al II-lea - Parohia „Nașterea Domnului” München; locul al III-lea - Parohia Altötting.

De asemenea, au fost oferite diplome și premii jucătorilor care s-au evidențiat prin spirit de fair-play și prin calități sportive deosebite.

În încheiere, au fost acordate premii și diplome de recunoștință tuturor celor care, cu multă jertfă și dragoste, i-au fost alături părintelui paroh în organizarea acestui eveniment al bucuriei și comuniunii, pregătind mâncăruri și prăjituri tradiționale românești.

A fost un eveniment sportiv care, cu siguranță, contribuie la întărirea comuniunii dintre parohii și care îi ajută pe membrii acestora să se cunoască mai bine, să se apropie unii de alții și, împreună, să se apropie de Dumnezeu.