Absolvenţii Facultăţii de Teologie din Sibiu au depus jurământul

Absolvenţii promoţiei 2026 de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu au depus jurământul de credinţă în cadrul unei ceremonii, joi, 2 iulie, în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Ceremonia a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârşită în Catedrala Mitropolitană din Sibiu de un sobor de preoţi condus de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, şi din care au făcut parte cadre didactice universitare și alţi slujitori ai sfintelor altare, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea i‑a îndemnat pe absolvenţi să devină slujitori ai Cuvântului dumnezeiesc în comunităţile din care vor face parte şi a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

„Iată că au trecut patru ani, pentru unii chiar şase ani, în care aţi primit în Facultatea de Teologie din Sibiu o formare teologică, de înaltă ţinută, iar această pregătire a avut două componente: una teoretică, prin care aţi acumulat cunoştinţe şi aptitudini, iar, în acelaşi timp, pregătirea teologică presupune şi o componentă practică, duhovnicească. În capela facultăţii, în Catedrala Mitropolitană, aţi dobândit competenţele spirituale, aţi învăţat să vă rugaţi şi aceste competenţe sunt absolut indispensabile unui slujitor al Bisericii noastre. Doar având o temelie solidă, teoretică şi practică, puteţi cu adevărat să slujiţi în Biserică şi în societatea noastră”, a subliniat părintele decan.

A urmat ceremonia depunerii jurământului de credinţă şi fidelitate de către absolvenţii programului de licenţă în Teologie Pastorală şi ai programelor de masterat.

„Mergeţi ca să culegeţi roadele”

În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultăţii de Teologie din Sibiu a avut loc mai apoi cursul festiv, iar pr. Constantin Horia Oancea şi profesorii îndrumători de an au înmânat diplomele de absolvire și au strigat catalogul promoției.

Cuvântul de felicitare a fost rostit de pr. conf. univ. dr. Irimie Marga.

„În aceste momente deosebite, fiecare dintre noi se gândește, iar dumneavoastră, iubiţii noştri absolvenţi şi absolvente, vă amintiţi cu ce gânduri aţi intrat în această facultate şi acum, la final, vedeţi cu ce gânduri ieşiţi. Sunt convins că între timp a intervenit o schimbare. Este normal să schimbăm ceva în noi: să ne schimbăm gândirea, să ne schimbăm comportamentul, să ne schimbăm convingerile, să găsim răspunsuri la atâtea şi atâtea întrebări cu care am venit aici. Sigur că au mai rămas şi întrebări care nu au răspuns, pentru că nu toate întrebările noastre au răspuns în lumea aceasta. Toate acestea, iată, au produs în dumneavoastră şi produc în noi toţi, mereu, schimbări. Dacă ar fi să numesc aceste schimbări cu un termen teologic, acestea se cheamă «metanoia», adică schimbarea minţii, schimbarea gândirii. Este lucrul cel mai frumos pe care am vrea să‑l vedem la dumneavoastră: o schimbare în bine, ca unii care aţi intrat în ogorul Domnului şi de acum încolo mergeţi ca să culegeţi roadele”, a spus pr. conf. univ. dr. Irimie Marga.

Șefa de promoție, Maria Wolf, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor cadrelor didactice, părinților și colegilor de generație pentru anii de instruire, care au adus atât bucurii și satisfacții, cât și provocări.

„Am venit aici cu voia lui Dumnezeu, am parcurs anii de facultate tot cu Dumnezeu, iar acum încheiem aducându‑I laudă şi mulţumire pentru binefacerile de care ne‑a învrednicit. Prima oară când am intrat în această facultate am fost conduşi către capela facultăţii, unde ne‑am pus cu toţii în faţa lui Dumnezeu. (...) Asemenea poporului lui Israel care, sub conducerea lui Moise, a ieşit biruitor din robia Egiptului, fiind povăţuiţi de stâlpul ocrotirii lui Dumnezeu, la fel şi noi, studenţii acestei promoţii, nu am auzit doar Cuvântul lui Dumnezeu, ci am fost învăţaţi şi cum să trăim în El, să trăim viaţa în Hristos şi în Biserică”, a spus Maria Wolf.

La final, absolvenţii au primit felicitări din partea conducerii şi profesorilor prestigioasei instituţii de învăţământ teologic de la Sibiu, precum şi din partea părinţilor, familiilor şi celor apropiaţi.