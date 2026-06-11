Acțiune de voluntariat a Primăriei Oradea la Mănăstirea Izbuc

Primarul municipiului Oradea, Florin‑Alin Birta, însoțit de peste 50 de colaboratori și angajați ai administrației locale, au participat sâmbătă, 6 iunie, la o activitate de voluntariat desfășurată la Mănăstirea Izbuc, din Eparhia Oradiei. Participanții au lucrat alături de obștea monahală la pregătirea incintei mănăstirii, a lăcașurilor de închinare și a gospodăriei monahale, contribuind totodată la pregătirea miilor de porții de hrană ce urmau să fie oferite pelerinilor prezenți la manifestările religioase din prima duminică a lunii iunie. Potrivit tradiției de la Mănăstirea Izbuc, în prima duminică a fiecărei luni, după săvârșirea Sfintei Liturghii, este oficiată Taina Sfântului Maslu, la care participă mii de credincioși.

Primarul municipiului Oradea a oferit părintelui stareț, arhimandritul Mihail Tărău, o diplomă aniversară, cu ocazia împlinirii a 17 ani de la instalarea în demnitatea de stareț al Mănăstirii Izbuc. La rândul său, arhim. Mihail Tărău a oferit municipiului Oradea o copie a icoanei reprezentative a Maicii Domnului de la Izbuc. Activitatea de voluntariat s‑a încheiat în biserica mare a mănăstirii, unde părintele stareț a săvârșit o rugăciune de binecuvântare pentru toți cei implicați și a adresat un cuvânt de mulțumire.