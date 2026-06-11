Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Acțiune de voluntariat a Primăriei Oradea la Mănăstirea Izbuc

Acțiune de voluntariat a Primăriei Oradea la Mănăstirea Izbuc

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Singhel Silvestru Vid - 11 Iunie 2026

Primarul municipiului Oradea, Florin‑Alin Birta, însoțit de peste 50 de colaboratori și angajați ai administrației locale, au participat sâmbătă, 6 iunie, la o activitate de voluntariat desfășurată la Mănăstirea Izbuc, din Eparhia Oradiei. Participanții au lucrat alături de obștea monahală la pregătirea incintei mănăstirii, a lăcașurilor de închinare și a gospodăriei monahale, contribuind totodată la pregătirea miilor de porții de hrană ce urmau să fie oferite pelerinilor prezenți la manifestările religioase din prima duminică a lunii iunie. Potrivit tradiției de la Mănăstirea Izbuc, în prima duminică a fiecărei luni, după săvârșirea Sfintei Liturghii, este oficiată Taina Sfântului Maslu, la care participă mii de credincioși.

Primarul municipiului Oradea a oferit părintelui stareț, arhimandritul Mihail Tărău, o diplomă aniversară, cu ocazia împlinirii a 17 ani de la instalarea în demnitatea de stareț al Mănăstirii Izbuc. La rândul său, arhim. Mihail Tărău a oferit municipiului Oradea o copie a icoanei reprezentative a Maicii Domnului de la Izbuc. Activitatea de voluntariat s‑a încheiat în biserica mare a mănăstirii, unde părintele stareț a săvârșit o rugăciune de binecuvântare pentru toți cei implicați și a adresat un cuvânt de mulțumire.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Izbuc  -   voluntar
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri