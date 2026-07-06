Binecuvântare arhierească pentru credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În Duminica a 5-a după Rusalii (a Vindecării celor doi demonizați din Gadara), 5 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Omul actual”. În cadrul acestuia, reflectând la atitudinea respingătoare și la lipsa de receptivitate a gadarenilor din Evanghelie față de Mântuitorul Hristos, ierarhul a deplâns materialismul în care este cufundat omul contemporan, materialism care alterează altruismul. De asemenea, a atras atenția asupra pericolului indiferentismului, îndemnându-i pe credincioși să fie misionari pentru cei care au căzut pradă acestei ideologii seculare.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Remus-Dorel Moldovan a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Nadășu, cu filia Niarșova, Protopopiatul Huedin.

În semn de apreciere pentru susținerea vieții bisericești din întreaga eparhie, dar și pentru meritele avute în ctitorirea întregului ansamblu monahal de la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a acordat lui Vasile Salanță Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, iar o parte din cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.