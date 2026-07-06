Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare arhierească pentru credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Binecuvântare arhierească pentru credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Dragoș Stroian - 06 Iulie 2026

În Duminica a 5-a după Rusalii (a Vindecării celor doi demonizați din Gadara), 5 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Omul actual”. În cadrul acestuia, reflectând la atitudinea respingătoare și la lipsa de receptivitate a gadarenilor din Evanghelie față de Mântuitorul Hristos, ierarhul a deplâns materialismul în care este cufundat omul contemporan, materialism care alterează altruismul. De asemenea, a atras atenția asupra pericolului indiferentismului, îndemnându-i pe credincioși să fie misionari pentru cei care au căzut pradă acestei ideologii seculare.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Sergiu Stanciu. La momentul rânduit din cadrul slujbei, diaconul Remus-Dorel Moldovan a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Nadășu, cu filia Niarșova, Protopopiatul Huedin.

În semn de apreciere pentru susținerea vieții bisericești din întreaga eparhie, dar și pentru meritele avute în ctitorirea întregului ansamblu monahal de la Mănăstirea „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a acordat lui Vasile Salanță Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni.

La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, iar o parte din cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându-se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca  -   Andrei, Mitropolitul Clujului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri