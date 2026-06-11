Binecuvântare arhierească pentru elevii teologi romașcani

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vizitat elevii Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman și a citit rugăciunea înainte de examen a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. De asemenea, a asistat la jurământul absolventului de studii seminariale al promoției 2026 a liceului teologic romașcan, cu ocazia unei activități prilejuite de examenul de competențe profesionale nivel 4, numit colocvial examenul de atestat.

„Pentru mulți dintre voi sunt convins că acesta este primul jurământ pe care îl faceți în fața lui Dumnezeu, cel de la botez fiind depus de nașii fiecăruia dintre voi. Un jurământ în fața lui Dumnezeu este răspunsul unui om onest la chemarea primită. Ne angajăm că‑L ascultăm pe Dumnezeu, ca El să reverse binecuvântarea Lui asupra noastră. Aduceți‑vă aminte de legământul Lui cu Avraam, când Dumnezeu i‑a promis că îi va înmulți neamul dacă și el va fi credincios și fidel față de Dumnezeu. El vă va respecta acest jurământ în măsura în care și voi veți fi fideli față de Biserică și față de instituția pe care ați urmat‑o. Vă doresc ca învățătura primită să fie asemenea seminței care rodește, iar ceea ce ați primit să oferiți, la rândul vostru, altora. Sunt aici să vă transmit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, care m‑a delegat astăzi să fiu martor al acestui important eveniment din viața dumneavoastră și care vă urează succes, să aveți putere, curaj, minte luminată. Dacă vin gânduri de teamă, alungați-le, deoarece Dumnezeu este Cel care domnește peste toate, iar dacă angajamentul vostru față de El este sincer, și El vă va veghea”.

După depunerea jurământului, elevii au început proba susținerii proiectului din cadrul examenului pentru certificarea competențelor profesionale de nivel 4.