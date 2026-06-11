Binecuvântare pentru Complexul de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit marţi, 9 iunie, slujba de binecuvântare a Complexului de capele mortuare din incinta cimitirului eparhial „Lumina Învierii”, situat în extremitatea nordică a cartierului Bărăbanț din Alba Iulia. Ierarhul, inițiatorul proiectului de înființare a noului cimitir, a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța sacră a spațiului destinat prohodirii celor trecuți în veșnicie.

Arhid. Rafael Orzeiu, consilier economic în cadrul Eparhiei Alba Iuliei, a prezentat etapele edificării Complexului de capele mortuare, subliniind că noul edificiu cuprinde trei capele mortuare, o sală de îmbălsămare, un magazin de prezentare și un atelier destinat construcțiilor funerare. De asemenea, a punctat necesitatea noului cimitir eparhial, amintind că, în prezent, gradul de ocupare al cimitirelor din Alba Iulia este de peste 90%.

Slujba de binecuvântare a Complexului de capele mortuare a fost săvârșită în prezența părinților consilieri eparhiali, a părinților protopopi din județul Alba și a numeroși clerici, precum şi a oficialităților județene și a reprezentanților administrației locale. Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, și Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, au evidențiat necesitatea noului cimitir eparhial la nivel municipal.

Cimitirul eparhial „Lumina Învierii” a fost înființat de Eparhia Alba Iuliei și a fost inaugurat în urmă cu doi ani.