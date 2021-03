Binecuvântare pentru obștea Mănăstirii Florești

Data: 17 Mar, 2021

Duminică, 14 martie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Florești, Protopopiatul Bârlad, informează Biroul de presă al eparhiei. Din soborul slujitorilor au făcut parte părintele secretar eparhial Sofian Gaman, părintele exarh Zaharia Curteanu și părintele protopop Vasile Lăiu.

În cuvântul de învă­țătură, ierarhul Hușilor a explicat de ce duminica premergătoare Postului Mare este numită a „Izgonirii lui Adam din Rai“: „Pentru o mai multă precizie, ar fi mai potrivit să spunem că însuși Adam, prin neascultarea sa, prin neînfrânarea sa, a decis să se autoizgonească din Rai. Faptele sale și ruptura interioară de Dumnezeu au avut drept rezultat izgonirea, con­diția de exilat în această lume. Ori de câte ori păcătuim, noi divorțăm de Dumnezeu. Păcatul nu este numai o simplă încălcare a unei porunci a lui Dumnezeu. El este o ruptură, pierderea sensului vieții noastre”.

Preasfinția Sa a arătat că perioada de post este cea mai propice pentru trezirea conș­ti­inței și a dorului după raiul pierdut: „Postul Mare ar trebui să ne trezească la starea de a avea conștiința paradisului pierdut. Să con­-ș­ti­en­tizăm că am pierdut ceva valoros, deosebit, și să ne luptăm să îl recâștigăm în viața noastră. Acest răstimp de post, de nevoință, de apropi­ere de Dumnezeu, de spovedanie, de împărtășanie mai deasă, de citire din Sfintele Scripturi și din cărțile duhov­nicești, este intervalul cel mai prielnic de a câștiga raiul în sufletul nostru. [...] Să ne fie sufletul incrustat de durere că am pierdut raiul în care Dumnezeu ne-a așezat pe toți cei care suntem bote­zați. Prin Botez am fost reașezați - personal - în Raiul lui Dumnezeu.

Păcatele ne fac să ne autoizolăm din raiul în care ne-a așezat Domnul. Dorul după raiul pierdut să fie ca un fier înroșit pe inima noastră. Așa vom avea și motiva­ția necesară să îl recâștigăm. Când fiul risipitor a văzut în ce stare de degradare morală era, și-a adus aminte de căldura raiului pe care o trăia în casa părintească, alături de tatăl său. Cum și-a adus aminte de raiul iubirii tatălui său, și-a zis: «Mă întorc la tatăl meu și voi cere iertare pentru ce am făcut. Să fiu numai o slugă în acest rai al iubirii părintești, că îmi este suficient».

Dorul după raiul pierdut l-a întors pe fiul risipitor din țara înstrăinată, a păcatului, în casa luminii, a iubirii și a căldurii Tatălui ceresc”.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a săvârșit slujba Para­stasului pentru părintele Irineu Bocâncă, duhovnic al Mănăstirii Florești, cu prilejul împlinirii a trei luni de la trecerea sa la cele veșnice.