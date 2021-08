Binecuvântarea „clopotului Sfintei Teodora de la Sihla” de la Parohia Vânători-Neamț

Data: 30 Aug, 2021

Duminică după-amiază, 29 august 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a poposit în comunitatea Parohiei Vânători-Neamț și a sfințit noul clopot al bisericii. Acesta a fost realizat la atelierele turnătoriei Rudolf Perner din Germania și reprezintă un odor închinat Sfintei Teodora de la Sihla, originară din Vânători-Neamț.

Zeci de clerici și credincioși, dimpreună cu autoritățile locale, s-au adunat ieri după-amiază la biserica cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Vânători-Neamț pentru a participa la sfințirea noului clopot. Slujba a fost oficiată de către IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La acest eveniment a participat și patronul turnătoriei, Rudolf Perner, din orașul Passau-Bavaria, Germania.

„Ne bucurăm căam săvârșit această slujbă în această zi premergătoare cinstirii Sfântului Ioan de la Râșca, cel care a botezat-o pe Sfânta Teodora”

Potrivit părintelui paroh Ioan Viorel Irina, clopotul reprezintă un dar de mulțumire pentru Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, „cea care în urmă cu patru veacuri înălța aici, în calitate de fiică a parohiei, rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu”: „Ne aflăm într-o zi de mare bucurie și țin să îi mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Teofan că a binevoit să ofere un început pentru a porni glasul acestui clopot. Aș zice că în această zi, pe de o parte, simt trăirea sărbătorii de astăzi închinate Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, hramul bisericii noastre, deoarece aici a fost în perioada 1616, până în 1859, metocul Mănăstirii Secu, iar hramul așezământului monahal a fost adus și la bisericuța noastră. Iar pe de altă parte, ne bucurăm că am săvârșit această slujbă în ziua premergătoare cinstirii Sfântului Ioan de la Râșca, cel care a botezat-o pe Sfânta Teodora și a fost părintele spiritual al Sfintei. Este o bucurie pentru noi că am reușit să încununăm efortul depus de către comunitatea noastră. Cred că de acum, acest clopot va străbate inimile multora din comuna și ținutul nostru”.

„Din rugăciunile pe care le-am rostit acum și din psalmii Împăratului David, am înțeles rostul clopotului, arătat în patru direcții. Prima, și cred că cea mai importantă, chemarea credincioșilor la rugăciune. Clopotul, în mod special sâmbătă seara la Vecernie sau în ajun de sărbătoare mare, îi anunță pe credincioșii din sat că săptămâna de lucru s-a terminat, lasă omul munca la câmp sau în casă. Auzind clopotul, glasul lui îl cheamă pe credincios să stea bine, să stea cu frică, să știe că a doua zi este Sfânta Liturghie la biserică. Credincioșii, auzind glasul clopotului, să se gândească la ceea ce se întâmplă a doua zi - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, coborârea Cerului pe pământ, urcarea pământului dimpreună cu noi la Cer. Al doilea scop menționat este împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Când clopotul sună, credinciosul să își aducă aminte: «Am împlinit eu voia Domnului sau n-am împlinit-o? Care este păcatul pe care l-am săvârșit?». Glasul clopotului este ca o mustrare. Ai făcut ceea ce se cuvine? Te-ai rugat dimineața și seara? Ai postit miercurea și vinerea? Ai fost cinstit față de soția ta, iar ea a fost cinstită față de tine? Ai câștigat banul tău cu cinste și cu muncă cinstită? Sunetul clopotului înseamnă crucea pe are o așezăm pe drumul nostru, cerând iertare lui Dumnezeu pentru că zi și noapte am călcat porunca Lui. În al treilea rând, glasul clopotului este lansat peste parohie, peste cartier, ca pavăză împotriva vijeliilor de tot felul. În al patrulea rând, clopotul era folosit în vechime pentru a anunța că vin năvălitorii. Clopotul era cel care anunța venirea dușmanului. Acum aceștia nu mai sunt în forma în care ei s-au manifestat de-a lungul istoriei, dar fiecare dintre noi avem dușmanii noștri, iar glasul clopotului este ca o chemare să nu devenim dușmanii altora, să te rogi la Dumnezeu, în mod special prin fapte de milostenie, ca să te apere de vrăjmași. Clopotul ne amintește că suntem oameni ai rugăciunii, că suntem oameni ai poruncilor lui Dumnezeu, suntem oameni supuși vitregiilor vremii și suntem oameni care avem dușmani sau uneori ne transformăm noi în dușmani pentru alții”, a afirmat la final Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

Slujba de ieri a făcut parte din evenimentele care s-au oficiat cu prilejul celui de-al doilea hram al parohiei, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. (pr. Ioan Viorel Irina, F.P.)