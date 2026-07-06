Biserica din Popești, Iași, resfințită de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Biserica închinată Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și Sfintei Mucenițe Varvara din localitatea Popești, județul Iași, veche de peste 260 de ani, a primit duminică, 5 iulie, veșmânt nou de har. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Sătenii comunei Popești, alături de numeroși credincioși din împrejurimi, inclusiv din zona orașului Podu Iloaiei, au trăit duminică, 5 iulie, momente de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuite de târnosirea bisericii‑monument istoric, aflată sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și a Sfintei Mucenițe Varvara. La eveniment au participat numeroși ieșeni, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

Resfințirea lăcașului de cult a coincis cu sărbătorirea a 600 de ani de la prima atestare documentară a satului Popești, localitatea fiind menționată într‑un document din anul 1426.

După întâmpinarea ierarhului, clericii au săvârșit slujba de sfințire, în cadrul căreia zidurile exterioare ale bisericii au fost unse cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. În continuare, cei prezenți au luat parte la binecuvântarea Sfintei Mese și la sfințirea picturii care înfrumusețează lăcașul de cult.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al ansamblului parohial, răspunsurile la strană fiind oferite de Corul Mănăstirii Tisa Silvestri din județul Bacău.

Făcând referire la textul evanghelic citit în Duminica a 5‑a după Rusalii, Părintele Mitropolit a subliniat în predica sa că omul se poate elibera de influența întunericului doar printr‑o viață autentică, trăită în comuniune cu Mântuitorul Hristos, participând la slujbele Bisericii și împărtășindu‑se cu Trupul și Sângele Domnului: „Veți zice, probabil, că întâlnim cam greu, în zilele noastre, oameni posedați de duhuri rele, deși să știți că sunt. Dincolo însă de această posedare, pe care o întâlnim mai rar, există o alta la care suntem supuși noi, căci spune Domnul Hristos: «Cel care este rob păcatului nu este liber, pentru că are asupra lui puterea întunericului». Orice păcat este o prezență a întunericului în viața noastră! Orice fărădelege, orice patimă! Poate spune cineva că este fără de păcat, fără vreo urmă de întuneric în viața lui? Privim în jos cu toții, știind că nu suntem lipsiți de păcat, iar păcatul este prezența puterii demonice, a puterii întunericului în viața noastră. Și, acum, unde să alergăm pentru a ne elibera de această prezență a întunericului în viața noastră? Ne refugiem în sfânta biserică, cel puțin o dată pe săptămână, căci întreaga săptămână dialogăm cu păcatul, cu patimile, cu slăbiciunile, ne gândim mai puțin la Dumnezeu. Duminica suntem chemați să venim la sfânta biserică pentru a dialoga cu Domnul. Cel mai real dialog cu El este prezența noastră la Sfânta Liturghie, în biserică, pentru că biserica este lăcaș al Duhului Sfânt”.

Având în vedere munca depusă pentru reînnoirea lăcașului de cult, precum și lucrarea deosebită desfășurată în comunitatea parohială, părintele paroh Vasile Matcovici a primit, în semn de prețuire, „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”. De asemenea, familia Lucian și Iuliana Cotin a primit Ordinul „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, iar ceilalți binefăcători au fost răsplătiți cu distincții de vrednicie oferite de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.