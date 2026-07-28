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Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parva a fost sfinţită de doi ierarhi

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Un articol de: Darius Echim - 28 Iulie 2026

În Duminica a 8-a după Rusalii (a Înmulțirii pâinilor), 26 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale şi Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, au sfinţit biserica parohială din Parva, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Cei doi ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, edificată între anii 2011-2017 și împodobită cu pictură în perioada 2022-2025. Lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Aviv diaconul.

În continuare, cei doi ierarhi au săvârşit Sfânta Liturghie, iar Părintele Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a făcut o analogie între minunea înmulțirii pâinilor și Sfânta Euharistie, arătând că Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos sunt hrana și merindea noastră pentru viața veșnică.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi clujeni. La chinonic, Ansamblul din Mereni (Republica Moldova) și interpretele de muzică populară Liana Burcă și Neluța Jarda au interpretat pricesne.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța colosală a Sfintei Liturghii, în timpul căreia fiecare creștin are oportunitatea să se împărtășească cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Înaltpreasfinția Sa a felicitat comunitatea parohială pentru strădania de a ridica această ctitorie pentru veșnicie.

IPS Părinte Mitropolit Andrei i-a oferit preotului paroh Florin-Marius Nalaț cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, „Crucea Transilvană” pentru clerici, iar lui Ioan Strugari, primarul comunei Parva, i-a acordat „Crucea Transilvană” pentru mireni. Au mai primit distincţii Ioan Scurtu, preoteasa Rodica Nalaț, Timoftei Scurtu, cântăreț bisericesc, Mădălina Reuț, Consiliul și Comitetul Parohial și Consiliul Local al comunei Parva, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, a oferit mai multe plachete comemorative și titlul de „cetățean de onoare al comunei Parva” Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, preotului paroh Florin Marius Nalaț și lui Ioan Scurtu.

Slujba a fost săvârşită în prezența oficialităților locale, județene și centrale, a unei delegații din Republica Moldova, a fiilor satului și a credincioșilor veniți în număr mare.

 

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