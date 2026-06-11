Biserica Parohiei Fântânele a fost resfințită

Data: 11 Iunie 2026

Sâmbătă, 6 iunie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Fântânele, Protopopiatul Hârlău, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult și a picturii bisericii.

Momentul liturgic a reprezentat pentru comunitatea parohială din comuna ieșeană Fântânele încununarea eforturilor depuse pentru consolidarea și înfrumusețarea bisericii din localitate. Lucrările de reabilitare, precum și pictarea sfântului lăcaș, au avut loc între anii 2020 și 2026, sub purtarea de grijă a părintelui paroh Alexandru Mihai Tacu. Biserica satului a mai fost înzestrată cu mobilier nou, icoane, policandre, precum și cu alte obiecte de cult.

După slujba de sfințire, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la un Altar amplasat lângă biserică, iar credincioșii au format un culoar pentru a se închina în Sfântul Altar. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Corului academic „Byzantion”, dirijați de lect. dr. Adrian Sîrbu.

La finalul slujbei arhierești, părintele paroh Alexandru Mihai Tacu a primit rangul de iconom stavrofor, iar părintele Răzvan Andron de la Parohia Miletin a fost hirotesit duhovnic.

În după‑amiaza aceleiași zile, Părintele Episcop‑vicar a săvârșit slujba de binecuvântare a casei parohiale a Bisericii „Sfântul Dumitru” Satu Nou - Fântânele.