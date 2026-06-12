Campanie de prevenire a traficului de persoane la Oradea

La Teatrul „Regina Maria” din Oradea s‑a desfășurat marți, 9 iunie, evenimentul de conștientizare și prevenire a traficului de persoane organizat de elevii claselor a X‑a și de Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

Manifestarea a reprezentat momentul culminant al implicării instituției de învățământ, aflată sub patronajul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în Campania Națională de Informare și Prevenire a Traficului de Persoane, proiect susținut de International Orthodox Christian Charities (IOCC) Romania și Federația Filantropia, cu sprijinul Patriarhiei Române.

Inițiată în anul 2025, campania a reunit în prima etapă 36 de licee și seminarii ortodoxe din întreaga țară, iar în anul 2026 a continuat într‑un format restrâns, fiind selectate doar 10 unități de învățământ care au dus mai departe activitățile proiectului. Evenimentul desfășurat la Oradea a marcat încheierea acestei ample campanii naționale derulate pe parcursul a doi ani. La eveniment au participat peste 700 de elevi proveniți din nouă unități de învățământ din municipiul Oradea, alături de cadre didactice, părinți și numeroși invitați.

Evenimentul s‑a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a conducerii și a cadrelor didactice ale Liceului Ortodox, a pr. Laurențiu Lazăr, președintele Asociației Filantropia Oradea, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bihor, precum și a Claudiei Preduț, reprezentant al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, expert și trainer în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, și a Alexandrei Mararu, manager de proiect din partea IOCC România.

Moderatoarea evenimentului a fost eleva Ioana‑Paula Pepelea, din clasa a IX‑a A. Punctul central al evenimentului l‑au constituit proiecția unui material video realizat de elevi, care a fost prefața scenetei care i‑a urmat, cele două momente ilustrând, într‑o manieră accesibilă și realistă, mecanismele prin care traficul de persoane se poate ascunde în spatele unor promisiuni aparent inofensive și al unor relații construite pe manipulare și înșelăciune. La finalul evenimentului, participanții au fost invitați să ia parte la un moment inedit de tip „flash mob”, desfășurat pe platoul din Piața Ferdinand.