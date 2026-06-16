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Campionatul de fotbal al clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, la a doua ediţie

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Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 16 Iunie 2026

Parohia Progresul III din Protoieria Sector 4 Capitală a organizat, în perioada 13‑14 iunie 2026, a doua ediție a Cupei „Suflu Ortodox” la fotbal, destinată clericilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Au participat echipa Centrului eparhial şi 13 echipe ale protoieriilor (Sector 2 Capitală, Sector 3 Capitală, Sector 4 Capitală, Sector 5 Capitală, Sector 6 Capitală, Ilfov Nord, Ilfov Sud, Ploiești Nord, Ploiești Sud, Urlați, Câmpina, Vălenii de Munte), împărţite în două grupe.

Meciurile s‑au disputat pe terenurile bazei sportive Progresul Spartac din sectorul 4. „Pe întreaga durată a competiției au fost asigurate asistenţă medicală, apă şi diferite produse alimentare, fructe şi dulciuri. Competiţia a fost supravegheată în faza grupelor de arbitri din cadrul Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti, iar în semifinale a condus de la centru Alexandru Tudor, unul dintre cei mai cunoscuţi arbitri români, un exemplu de profesionalism şi disciplină. Câștigătoare a fost deţinătoarea trofeului Cupa Centenarului de anul trecut, echipa Protoieriei Urlați, județul Prahova. Pe locul al doilea s‑a clasat echipa Centrului eparhial, iar podiumul a fost completat de echipa Protoieriei Vălenii de Munte. Toate echipele au primit diplome de participare, iar jucătorii primelor trei clasate au fost premiaţi cu medalii. Pentru echipa câștigătoare a fost pregătit şi un trofeu. Cupa «Suflu Ortodox» are o conotație fizică: mișcarea înseamnă să ai suflu, energie, să fii constant şi ambițios, ca să poți susține efortul. Totodată, în Biserică, suflul ortodox se mișcă în aceeaşi direcție, cu privirea ațintită la Hristos, în unitate de credinţă. Jocul în echipă disciplinează şi te ajută să înțelegi că nu eşti singur, că nu te poți mântui singur, ci doar când începi să îi vezi pe cei de lângă tine, să îi auzi pe cei de lângă tine. Pe viitor îmi doresc să dezvoltăm acest proiect, să implicăm copiii din parohii, să îi scoatem din rutină şi să îi ajutăm să conștientizeze că mișcarea păstrează sănătatea minţii, a inimii şi a trupului. Prin împreună‑lucrare, distanţa se diminuează şi oamenii încep să se apropie, să se vadă şi să se audă”, ne‑a declarat părintele Ionuţ Lucian Neagu, parohul Bisericii Progresul III din Protoieria Sector 4 Capitală, organizatorul acestui eveniment.

 

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