Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Cerc pastoral la Parohia Loloiasca din Protopopiatul Urlați

Cerc pastoral la Parohia Loloiasca din Protopopiatul Urlați

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 11 Iunie 2026

La Parohia Loloiasca din județul Prahova, Protopopiatului Urlați, s‑a desfășurat joi, 5 iunie 2026, în contextul Anului comemorativ dedicat sfintelor femei din calendar, întâlnirea preoților din cadrul Cercului pastoral. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica parohială, oficiată de un sobor de preoți, sub protia părintelui protopop Ionuț Negoiță.

Cu prilejul primei prăznuiri a Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, a fost săvârșit Acatistul sfintei, urmat de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un sobor numeros de preoți.

În continuare, părintele Dragoș‑Andrei Isbășoiu, preot paroh al Parohiei Loloiasca și secretar al Cancelariei Protoieriei Urlați, a prezentat referatul dedicat vieții Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, evidențiind nevoința acesteia atât în perioada vieții monahale, cât și în timpul viețuirii sale pustnicești în Munții Giumalăului.

 

Citeşte mai multe despre:   cerc pastoral
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri