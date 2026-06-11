În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit
Concurs de şah în Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, Avrămeni
Duminică, 7 iunie 2026, s‑a desfășurat ediția a X‑a a concursului „Cupa tinerilor campioni la șah” în Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, Avrămeni, județul Botoșani, păstorită de părintele Gheorghe Costăchescu.
În deschiderea evenimentului, profesorul antrenor Marian Dominte a oferit o lecție demonstrativă de șah arătând frumusețile acestui sport și provocându‑i pe cei prezenți la o partidă simultană.
Părintele protopop de Săveni, Constantin Macuc, prezent la eveniment, a adresat un cuvânt celor prezenți, arătând că mintea umană are nevoie de exercițiu armonios și constant pentru a deveni strălucitoare.
Directorul Școlii Gimnaziale Avrămeni, Neculai Hromei, a găzduit în Școala Gimnazială Nr. 3 Tudor Vladimirescu acest campionat de șah, ce a fost desfășurat pe două categorii de vârstă, 8‑13 ani, respectiv 14‑18 ani.
Profesoara Maria Ciobanu împreună cu maestrul Marian Dominte au jurizat evoluția concurenților și astfel s‑au obținut următoarele rezultate:
La categoria 8‑13 ani:
LOCUL I - David Gușu
LOCUL II - Florin Bahnovei
LOCUL III - Darius Hrițac
La categoria 14‑18 ani:
LOCUL I - Robert Narcis Ionescu
LOCUL II - Eduardo Mihăilă
LOCUL III - Giorgiana Carmen Ciucălău
Părintele paroh Gheorghe Costăchescu, organizatorul acestui eveniment, împreună cu învățătorul Elena Pahon au oferit la final diplome, premii în bani și cupe câștigătorilor.