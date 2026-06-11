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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concurs de şah în Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, Avrămeni

Concurs de şah în Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, Avrămeni

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Data: 11 Iunie 2026

Duminică, 7 iunie 2026, s‑a desfășurat ediția a X‑a a concursului „Cupa tinerilor campioni la șah” în Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”‑Tudor Vladimirescu, Avrămeni, județul Botoșani, păstorită de părintele Gheorghe Costăchescu.

În deschiderea evenimentului, profesorul antrenor Marian Dominte a oferit o lecție demonstrativă de șah arătând frumusețile acestui sport și provocându‑i pe cei prezenți la o partidă simultană.

Părintele protopop de Săveni, Constantin Macuc, prezent la eveniment, a adresat un cuvânt celor prezenți, arătând că mintea umană are nevoie de exercițiu armonios și constant pentru a deveni strălucitoare.

Directorul Școlii Gimnaziale Avrămeni, Neculai Hromei, a găzduit în Școala Gimnazială Nr. 3 Tudor Vladimirescu acest campionat de șah, ce a fost desfășurat pe două categorii de vârstă, 8‑13 ani, respectiv 14‑18 ani.

Profesoara Maria Ciobanu împreună cu maestrul Marian Dominte au jurizat evoluția concurenților și astfel s‑au obținut următoarele rezultate:

La categoria 8‑13 ani:

LOCUL I - David Gușu

LOCUL II - Florin Bahnovei

LOCUL III - Darius Hrițac

La categoria 14‑18 ani:

LOCUL I - Robert Narcis Ionescu

LOCUL II - Eduardo Mihăilă

LOCUL III - Giorgiana Carmen Ciucălău

Părintele paroh Gheorghe Costăchescu, organizatorul acestui eveniment, împreună cu învățătorul Elena Pahon au oferit la final diplome, premii în bani și cupe câștigătorilor.

 

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