Copii din țară și Basarabia la taberele gratuite de la Vălenii de Munte

Protoieria Vălenii de Munte, judeţul Prahova, și‑a deschis larg porțile în această lună pentru a deveni centrul bucuriei, al prieteniei și al spiritualității tinerilor. În perioada 5‑26 iulie, instituția bisericească a organizat o serie de tabere de vară complet gratuite, menite să le ofere copiilor din comunități defavorizate sau cu rezultate deosebite o vacanță plină de activități educative, recreative și duhovnicești.

Proiectul a fost structurat în trei serii succesive, fiecare având o durată de câte o săptămână, în care zeci de participanți s‑au bucurat de ospitalitatea și frumusețea Văii Teleajenului. Elementul cu profund impact a fost diversitatea geografică și culturală a participanților. Micii oaspeți au venit din diverse eparhii ale țării, dar și din afara granițelor, mai exact din Episcopia Basarabiei de Sud.

Prezența copiilor din Basarabia a transformat aceste tabere într‑o veritabilă punte de frățietate și solidaritate, oferindu‑le tinerilor ocazia de a lega prietenii durabile, de a‑și împărtăși obiceiurile și de a descoperi rădăcinile comune de credință și cultură. Programul a variat de la ateliere tradiționale la drumeții la poalele munților.

Fiecare dintre cele trei serii a beneficiat de un program complex, gândit atent de reprezentanții protoieriei și de echipa de voluntari pentru a îmbina dezvoltarea personală cu relaxarea. La atelierele de creație, copiii au învăţat tehnici de olărit, pictură pe forme. Cei mici au parte de jocuri de echipă în aer liber, ateliere de comunicare și activități care stimulează spiritul de solidaritate și încrederea în sine.

Drumețiile și vizitele culturale i‑au condus la descoperirea frumuseților naturale ale Văii Teleajenului, vizitarea muzeelor locale și a lăcașurilor de cult istorice din zonă. Programul a cuprins şi momente duhovnicești: dialoguri libere și calde cu slujitorii Bisericii pe teme de morală, gestionarea emoțiilor, importanța familiei și rolul credinței în viața de zi cu zi.

Toate costurile aferente cazării, mesei, materialelor de lucru și deplasărilor din timpul taberei au fost asigurate integral de Protoieria Vălenii de Munte, cu sprijinul parohiilor din zonă și al binefăcătorilor locali.

„Ne‑am dorit ca acești copii să plece acasă nu doar cu amintirea unor peisaje frumoase, ci și cu o bogăție sufletească de neprețuit. Faptul că am reușit să aducem laolaltă copii din toate colțurile țării și din Basarabia de Sud ne arată că Biserica rămâne un spațiu al unității și al iubirii frățești”, a afirmat părintele Mihail Peneș, protopop al Protoieriei Vălenii de Munte.

La încheierea fiecărei serii, aproximativ 60 de copii s‑au întors în comunitățile lor cu bagajul plin de amintiri, cunoștințe noi și legături de prietenie care vor trece dincolo de distanțele geografice.