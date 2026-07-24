Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Cursuri de asimilare pentru cântăreți bisericești la Craiova

Cursuri de asimilare pentru cântăreți bisericești la Craiova

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 24 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 23 iulie, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova s‑au încheiat cursurile de asimilare destinate cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Craiovei și a eparhiilor învecinate acesteia. Festivitatea a avut loc în foișorul de vară al instituției, în prezența unui sobor de preoți și a numeroși invitați. Au fost prezenți pr. prof. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial, părinții protoierei Aurel Gușețelu (Protoieria Craiova Sud), Emilian Cimpoieru (Protoieria Craiova Nord), Cătălin Neacșu (Protoieria Băilești), precum și pr. Țăruș Cătălin, eclesiarh al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. De asemenea, a fost prezent pr. prof. dr. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic din Craiova, alături de părinții profesori și familiile cursanților.

Părintele consilier eparhial Adrian Lupu a transmis participanților cuvântul de binecuvântare și de mulțumire al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, subliniind importanța formării continue în slujirea bisericească și responsabilitatea pe care o implică misiunea liturgică. În cuvântul său, părintele consilier a evidențiat rolul esențial al cântărețului bisericesc în cadrul cultului divin, arătând că acesta este chemat să conștientizeze locul și menirea pe care le are în timpul sfintelor slujbe: „Noi suntem cei care purtăm rugăciunea poporului prin cântarea la strană. Să tratați cu seriozitate munca pe care o veți depune la strana bisericilor în care veți fi rânduiți. Această răspundere este la fel de mare ca și cea a preotului, atunci când este asumată și împlinită cu seriozitate”.

Sub coordonarea arhid. lect. univ. dr. Victor Șapcă și a arhid. dr. Nicușor Lăzărică, cursanții au prezentat un program artistic deosebit, alcătuit din cântece religioase, patriotice și populare. Momentul artistic a fost prezentat cu emoție și profesionalism de către două dintre cursante: Venera Liliana Enea, de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” (Protoieria Craiova Nord), și Zorina Bălan.

„Cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești s‑au desfășurat pe parcursul a două săptămâni și au oferit participanților cunoștințe temeinice în domeniul muzicii bisericești, al tipicului și rânduielii liturgice, reprezentând o inițiativă misionar‑educațională deosebit de importantă în Arhiepiscopia Craiovei și în afara acesteia, contribuind la formarea unui personal dedicat și bine pregătit în slujirea liturgică și viața comunităților parohiale”, ne‑a transmis pr. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic din Craiova.

 

Citeşte mai multe despre:   curs  -   Seminarul Sfantul Grigorie Teologul Craiova
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri