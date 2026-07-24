Cursuri de asimilare pentru cântăreți bisericești la Craiova

Data: 24 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, joi, 23 iulie, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova s‑au încheiat cursurile de asimilare destinate cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Craiovei și a eparhiilor învecinate acesteia. Festivitatea a avut loc în foișorul de vară al instituției, în prezența unui sobor de preoți și a numeroși invitați. Au fost prezenți pr. prof. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial, părinții protoierei Aurel Gușețelu (Protoieria Craiova Sud), Emilian Cimpoieru (Protoieria Craiova Nord), Cătălin Neacșu (Protoieria Băilești), precum și pr. Țăruș Cătălin, eclesiarh al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”. De asemenea, a fost prezent pr. prof. dr. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic din Craiova, alături de părinții profesori și familiile cursanților.

Părintele consilier eparhial Adrian Lupu a transmis participanților cuvântul de binecuvântare și de mulțumire al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, subliniind importanța formării continue în slujirea bisericească și responsabilitatea pe care o implică misiunea liturgică. În cuvântul său, părintele consilier a evidențiat rolul esențial al cântărețului bisericesc în cadrul cultului divin, arătând că acesta este chemat să conștientizeze locul și menirea pe care le are în timpul sfintelor slujbe: „Noi suntem cei care purtăm rugăciunea poporului prin cântarea la strană. Să tratați cu seriozitate munca pe care o veți depune la strana bisericilor în care veți fi rânduiți. Această răspundere este la fel de mare ca și cea a preotului, atunci când este asumată și împlinită cu seriozitate”.

Sub coordonarea arhid. lect. univ. dr. Victor Șapcă și a arhid. dr. Nicușor Lăzărică, cursanții au prezentat un program artistic deosebit, alcătuit din cântece religioase, patriotice și populare. Momentul artistic a fost prezentat cu emoție și profesionalism de către două dintre cursante: Venera Liliana Enea, de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” (Protoieria Craiova Nord), și Zorina Bălan.

„Cursurile de asimilare pentru cântăreții bisericești s‑au desfășurat pe parcursul a două săptămâni și au oferit participanților cunoștințe temeinice în domeniul muzicii bisericești, al tipicului și rânduielii liturgice, reprezentând o inițiativă misionar‑educațională deosebit de importantă în Arhiepiscopia Craiovei și în afara acesteia, contribuind la formarea unui personal dedicat și bine pregătit în slujirea liturgică și viața comunităților parohiale”, ne‑a transmis pr. Lucian Dodenciu, directorul Seminarului Teologic din Craiova.