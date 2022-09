Deschiderea noului an universitar la Iași

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a participat luni, 26 septembrie, la deschiderea noului an universitar în Aula Magna „Mihai Eminescu” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Noul an universitar a fost deschis în mod oficial la Iași, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în prezența reprezentanților universității, dar și a oficialităților publice, informează doxologia.ro. Alături de Înaltpreasfinția Sa, au mai fost prezenți la eveniment prof. dr. Tudorel Toader, rectorul instituției de învățământ, primarul Iașiului, Mihai Chirica, președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, dar și profesori, studenți și oficialităţi din cadrul altor instituţii.

În cuvântul adresat tinerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan le‑a urat succes studenților și profesorilor în noul an universitar, dorindu‑le ca acest început de drum, precum și întregul parcurs să fie un timp bineplăcut lui Dumnezeu: „În veacul al doilea după Hristos, Plinius cel Tânăr, contemporan cu Împăratul Traian și cunoscut pentru informațiile pe care ni le oferă despre prezența creștinilor în Asia Mică și, în general, în Imperiul Roman, într‑una dintre cugetările sale spunea: «Nici o zi fără o linie». Un an bineplăcut Domnului să fie, așadar, nici o zi în universitatea noastră fără o linie. O carte, o clădire restaurată, o diplomă obținută, un student în plus, cu adâncime suplimentară în abordarea calității transformă anul universitar care începe într‑un an bineplăcut Domnului, profesorilor, părinților și, în general, tuturor studenților. Iar un al doilea gând, de data aceasta rostit de un filosof roman, fiu de preot - Lucian Blaga: «Sapă, frate, sapă, sapă, până când vei da de apă». Un an bineplăcut Domnului se arată în apă multă, în izvoare, în fântâni arătate și concretizate într‑un zâmbet, într‑o mână întinsă, într‑o apă vie a rațiunii, a cunoașterii, a credinței, a elementelor de speranță pentru mai bine, ale iubirii în general. De aceea, doresc universității noastre, universităților ieșene și întregului corp profesoral și studențesc ca în acest an să avem cât mai multe linii și cât mai multe fântâni. Să ne ajute Domnul!”