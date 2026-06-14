Duminica Sfinților Români pe Colina Patriarhiei

Sfinții neamului nostru au fost cinstiți duminică, 14 iunie, la Catedrala Patriarhală din București, potrivit tradiției statornicite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992. În Duminica a 2‑a după Rusalii, a Sfinților Români, Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe Colina Bucuriei de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de soborul de slujitori ai sfântului lăcaș.

După lecturarea pasajului evanghelic rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre specificul acestei duminici în Biserica noastră și despre legătura dintre Evanghelia duminicală și cinstirea sfinților din neamul nostru: „Duminica aceasta, a doua după Rusalii, ocupă un loc aparte în viața liturgică a Bisericii Ortodoxe Române deoarece este închinată tuturor sfinților români. Dacă în duminica trecută i-am sărbătorit pe toți sfinții din toate timpurile și locurile, astăzi îi cinstim în mod deosebit pe sfinții care au strălucit din pământul binecuvântat al țării noastre și care au trăit Evanghelia lui Hristos în mijlocul poporului român și au devenit luminători ai neamului nostru. Nu este întâmplător faptul că Biserica a rânduit pentru această zi citirea pasajului din Evanghelia de la Matei a chemării primilor Apostoli. În Evanghelia de astăzi vedem începutul unei istorii care continuă până astăzi. Hristos Domnul ne cheamă, omul răspunde, iar din această întâlnire se naște sfințenia. Sfinții Apostoli de pe țărmul Mării Galileei și sfinții români de peste veacuri sunt uniți prin aceeași ascultare a glasului chemării Domnului Hristos”.

Vorbind despre felul în care pescarii deveniți ucenici și Apostoli au răspuns chemării Domnului, Preasfinția Sa a evidențiat faptul că „Sfântul Ioan Gură de Aur vede aici una dintre marile virtuți ale Apostolilor, anume dragostea și ascultarea lor imediată. Ei nu cer explicații suplimentare. Nu întreabă ce avantaje vor avea dacă Îl vor urma. Nu solicită garanții pentru viitorul lor. Simpla prezență a lui Hristos este, pentru ei, suficientă și le schimbă viața. Această disponibilitate reprezintă esența oricărei vocații creștine. De multe ori, și noi înșine știm ce avem de făcut, dar amânăm de cele mai multe ori. Știm că trebuie să ne rugăm mai mult, să ne împăcăm cu aproapele, să ne apropiem de Biserică, să ne schimbăm viața, însă lăsăm toate acestea pentru mai târziu. Apostolii ne învață că adevărata credință răspunde astăzi, răspunde imediat chemării lui Dumnezeu”.

Totodată, ierarhul a vorbit despre semnificația sărbătorii Sfinților Români în contextul Evangheliei duminicale și al Duminicii anterioare, a Tuturor Sfinților: „Părintele Dumitru Stăniloae subliniază adesea că sfințenia este rodul unirii dintre harul lui Dumnezeu și libertatea omului. Dumnezeu îl cheamă pe om, iar el răspunde acestei chemări. Harul lui Dumnezeu lucrează în viața omului, fără însă a anula libertatea acestuia. Tocmai această sinergie, această împreună-lucrare a omului cu harul lui Dumnezeu, o vedem în Evanghelia de astăzi și o regăsim în viețile tuturor sfinților. După chemarea Apostolilor, Evanghelia se încheie cu imaginea lui Hristos care străbate Galileea, învățând, propovăduind și vindecând orice boală și orice neputință în popor. Astfel, ni se arată că misiunea Bisericii, misiunea la care au fost chemați Apostolii, este una integrală și privește atât luminarea minții prin adevăr, sfințirea sufletului prin harul dumnezeiesc, și alinarea și vindecarea suferințelor omenești prin iubirea milostivă a lui Hristos Domnul. De aceea, în acest context al Evangheliei de astăzi, înțelegem mai bine semnificația Duminicii Sfinților Români. Această sărbătoare a fost instituită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992, după căderea regimului comunist, într-o perioadă de redescoperire a valorilor spirituale și identitare ale poporului român. S-a dorit evidențierea faptului că și pe pământul românesc harul lui Dumnezeu a rodit din belșug și că Evanghelia lui Hristos a fost trăită în mod autentic de-a lungul veacurilor. Legătura dintre Duminica Tuturor Sfinților și Duminica Sfinților Români este una profundă: toți sfinții formează o singură familie duhovnicească, un singur trup al lui Hristos. În această comuniune universală a sfinților, fiecare popor își aduce darul sau contribuția sa proprie. Astfel, după ce anterior am cinstit universalitatea sfințeniei, în duminica aceasta cinstim manifestarea ei concretă în istoria și în cultura poporului român. Sfinții români sunt expresia unității de credință a neamului nostru. Ei provin din epoci diferite, din regiuni și medii sociale diferite, dar toți au mărturisit aceeași credință apostolică vie”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.