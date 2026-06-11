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Examen de atestat la Seminarul Teologic din Caransebeș

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Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 11 Iunie 2026

După patru ani de studii, elevii teologi ai clasei a XII‑a de la Seminarul „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș au susținut examenul de atestat, care a constat în susţinerea lucrării ştiinţifice întocmite de fiecare candidat, precum și a probei practice, susținută oral la disciplinele Liturgică, Tipic, Muzică, Catehetică şi Omiletică.

Competențele și aptitudinile în domeniul teologiei ale seminariștilor au fost verificate de comisia de examinare, prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian şi formată din părinţi profesori ai Seminarului. 

 

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