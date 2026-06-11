În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit
Examen de atestat la Seminarul Teologic din Caransebeș
După patru ani de studii, elevii teologi ai clasei a XII‑a de la Seminarul „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș au susținut examenul de atestat, care a constat în susţinerea lucrării ştiinţifice întocmite de fiecare candidat, precum și a probei practice, susținută oral la disciplinele Liturgică, Tipic, Muzică, Catehetică şi Omiletică.
Competențele și aptitudinile în domeniul teologiei ale seminariștilor au fost verificate de comisia de examinare, prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian şi formată din părinţi profesori ai Seminarului.