Excursie cultural‑educativă la Iași pentru elevii premianți din județul Vrancea

În perioada 6-7 iunie 2026, Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat o excursie cultural‑educativă în municipiul Iași pentru un grup de 50 de elevi din județul Vrancea, distinși cu premii la Olimpiada de Religie și la Olimpiada interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”. Grupul a fost însoțit de părintele consilier eparhial Dan Necula, împreună cu Roxana Carmen Matei, prof. la Școala Gimnazială nr. 7 din Buzău, și Nicoleta Vlad, prof. la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din același oraș.

Organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, această inițiativă a constituit o recunoaștere a performanțelor și implicării exemplare a elevilor, care s‑au remarcat prin interesul lor pentru cunoaștere, prin atașamentul față de valorile spirituale și culturale românești și prin preocuparea constantă de a‑și aprofunda viața de credință.

Primul popas al excursiei a fost la Mănăstirea Hadâmbu, unde elevii s‑au închinat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și au participat la un moment de reflecție și învățătură susținut de părintele consilier Dan Necula.

Programul a continuat cu vizitarea Palatului Culturii, simbol al municipiului Iași, unde au fost explorate Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Muzeul Etnografic al Moldovei, oferind elevilor o incursiune în universul tehnicii, al tradițiilor și al patrimoniului cultural românesc.

Un alt obiectiv important a fost Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, impresionant monument de artă medievală moldovenească, urmată de Grădina Botanică, unde participanții au admirat diversitatea lumii vegetale și frumusețea creației lui Dumnezeu.

În Parcul Copou, elevii au ajuns la Teiul lui Eminescu, prilej de evocare a personalității marelui poet național și a contribuției sale la cultura română. Vizita la Muzeul Unirii a oferit o valoroasă lecție de istorie, readucând în atenție contextul formării statului român modern și personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Momentul central al excursiei l‑a constituit popasul la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde grupul a participat la Sfânta Liturghie și s‑a închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, trăind bucuria comuniunii și a rugăciunii.

Ultimul obiectiv vizitat a fost Muzeul Memorial „Regina Maria”, unde elevii au descoperit aspecte semnificative din viața și activitatea uneia dintre cele mai importante personalități ale istoriei moderne românești.

Cele două zile petrecute la Iași au reprezentat pentru elevi nu doar o răsplată a rezultatelor obținute, ci și o experiență educativă și duhovnicească deosebită, în care credința, cultura și prietenia s‑au împletit armonios.