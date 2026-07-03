Excursie educativă și spirituală pentru beneficiari din Bărăgan

Data: 03 Iulie 2026

Marți, 30 iunie, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Slobozia, în parteneriat cu Asociația Socio-Culturală „Matei Basarab” și Sectorul social-misionar eparhial, a organizat o excursie educativă și spirituală pentru beneficiarii „Serviciului Social acordat în comunitate, destinat persoanelor adulte”.

Participanții, însoțiți de asistentele sociale Anastasia Pătrașcu și Mariana Munteanu, au vizitat două mănăstiri reprezentative din apropierea Capitalei: Mănăstirea Pasărea și Mănăstirea Samurcășești. Cu acest prilej, beneficiarii au aflat informații despre sfintele femei recent canonizate de Patriarhia Română, între care Sfânta Cuvioasă Elisabeta, Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, precum și Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești. Programul excursiei a continuat cu o vizită la Grădina Zoologică din București, unde beneficiarii au admirat numeroase specii de animale și păsări și au petrecut timp într‑un cadru plăcut și educativ.

„Fiecare beneficiar a primit un pachet cu apă, fructe și produse de panificație, oferit de Sectorul social-misionar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Activitatea este inclusă în Graficul de activități pentru anul 2026 și se înscrie în calendarul manifestărilor dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine, precum și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, ne-a transmis Anastasia Pătrașcu.