Hramul Mănăstirii „Sfânta Ana” din Orșova

Mănăstirea „Sfânta Ana” din municipiul Orșova, judeţul Mehedinţi, și‑a sărbătorit sâmbătă, 25 iulie, hramul cu prilejul pomenirii Adormirii Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Numeroși credincioși au venit cu evlavie la așezământul monahal de pe Dealul Moșului pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a‑i aduce cinstire Sfintei Ana, model de credință statornică, rugăciune și nădejde în Dumnezeu.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, și Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. Alături de cei trei ierarhi au slujit preoți și diaconi, în prezența obștii monahale și a pelerinilor veniți din mai multe localități.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Sfântul Nicodim de la Tismana” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin, contribuind la frumusețea și solemnitatea slujbei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul le‑a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, în care a evocat viața Sfintei și Dreptei Ana. Ierarhul a evidențiat credința statornică, îndelunga răbdare și rugăciunea neîncetată prin care aceasta și‑a păstrat sufletul îndreptat către Dumnezeu, chiar și în vremea încercărilor.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim a adresat mulțumiri ierarhilor, maicii starețe Iustina Popovici, obștii monahale și tuturor celor prezenți. Chiriarhul locului a subliniat bucuria comuniunii liturgice și importanța păstrării credinței și a rugăciunii în viața fiecărui creștin.

Sărbătoarea s‑a încheiat cu săvârșirea slujbei Parastasului pentru ctitorii Mănăstirii „Sfânta Ana”, Ana şi Pamfil Șeicaru.