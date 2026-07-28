Hramul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”-Lacu Sărat

Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, și‑a sărbătorit luni, 27 iulie, hramul. Așezământul monahal, aflat sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, este locul unde monahiile slujesc lui Dumnezeu și semenilor, contribuind la alinarea suferințelor trupești ale bolnavilor aflați la tratament în stațiune, dar și ale vârstnicilor internați în azilul din apropierea mănăstirii.

În ziua hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat lângă biserica de lemn a mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși pelerini sosiți în mod special la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, persoane aflate la tratament în stațiunea Lacu Sărat, cadre medicale de la baza de tratament a stațiunii, precum și monahi și monahii de la mănăstirile din Eparhia Dunării de Jos. De asemenea, un grup de tineri privați temporar de libertate din cadrul Penitenciarului Tichilești, împreună cu preotul capelan al acestui centru de detenție pentru minori, au participat la slujbă și au fost binecuvântați de ierarhul locului.

În cadrul slujbei, au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra slujitorilor, monahiilor și credincioșilor în cei 30 de ani care s‑au împlinit de la sfințirea și inaugurarea acestei mănăstiri, precum și rugăciuni pentru tămăduirea celor bolnavi. La momentul liturgic cuvenit, mulți copii și credincioși au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

După Sfânta Liturghie, chiriarhul a vorbit celor prezenți despre viața Sfântului Pantelimon. „Prăznuind sărbătoarea ocrotitorului duhovnicesc al sfintei mănăstiri de la Lacu Sărat, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ne‑am bucurat nespus de mult de a fi pacienții clinicii Domnului în acest chivot preafrumos, bisericuța din care s‑au născut și obștea monahală, și comunitatea, mulțimea de creștini și creștine din municipiu și din alte zone, pelerini ai sănătății. Vocația acestei mănăstiri, de a fi așezată în inima unui loc dăruit cu terapie naturală, crește cât se poate prin cealaltă fațetă a terapiei: cea spirituală. Rugăciunea, filantropia și lucrarea oamenilor din stațiune sunt, fără îndoială, o prelungire a darurilor Sfântului Pantelimon, pe care îl rugăm ca și aici să‑i ajute pe tinerii care se pregătesc acum pentru examenul la Medicină, ca să devină și ei, la fel ca preoții, împreună‑lucrători cu sfinții pentru sănătatea sufletească și pentru sănătatea noastră, ca oameni, creștini și popor”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

La final, ierarhul a mulțumit tuturor credincioșilor care au venit cu dragoste și evlavie să se roage acestui mare sfânt tămăduitor și i‑a binecuvântat pe cei prezenți prin stropirea cu agheasmă.

În apropierea lăcașului de cult se află și un corp de chilii, care are rol de centru social, filantropic și cultural, întrucât adăpostește un muzeu etnografic cu o impresionantă colecție de obiecte vechi tradiționale. Acesta devine, în special în perioada vacanței de vară, un important loc de vizitat pentru mulți copii în cadrul activităților educaționale și recreative organizate de parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.