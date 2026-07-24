Hramul unei biserici mehedinţene

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, 20 iulie, credincioșii mehedințeni au participat la hramul bisericii din localitatea Schitul de Sus, judeţul Mehedinţi, așezământ de cult închinat marelui proroc al Vechiului Testament. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioși veniți din Izvoru Bârzii, Balotești, din municipiul Drobeta‑Turnu Severin, dar și din localitățile învecinate, s‑au îndreptat către sfântul lăcaș pentru a aduce prinos de cinstire Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și pentru a lua parte la bucuria comuniunii liturgice. Sărbătoarea Sfântului Ilie reprezintă și cel de‑al doilea hram al satului Schitul de Sus, prilej cu care mai mulți copii și vârstnici au îmbrăcat tradiționalul port popular, păstrând astfel vie frumusețea obiceiurilor și a tradițiilor moștenite din generație în generație. Bucuria sărbătorii a fost sporită de prezența în mijlocul comunității a Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

Ierarhul mehedințean a adresat cuvinte de mulțumire părintelui paroh, clericilor prezenți și tuturor credincioșilor care au luat parte la sărbătoare. Totodată, Preasfinția Sa i‑a oferit în dar un veșmânt preoțesc părintelui Ilie Dragomir, parohul bisericii din Bâlvănești. La final, clericii au săvârșit rânduiala Parastasului pentru sufletele celor mutați la Domnul.