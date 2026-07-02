În Eparhia Târgoviștei continuă activitățile cu tineretul

Data: 02 Iulie 2026

Cele trei parohii din Arhiepiscopia Târgoviștei - Parohia „Sfântul Nifon”, Protoieria Târgoviște Sud (preot coordonator Marius Traian Stan), Parohia Cojasca, Protoieria Târgoviște Sud (preot coordonator Gabriel Florian Roșu) și Parohia Moroieni Glod, Protoieria Pucioasa (preot coordonator Daniel Casandrescu), judeţul Dâmboviţa -, incluse în Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei Române, continuă activitățile specifice prin organizarea, săptămânal, de ateliere educative și recreative pentru cei 150 de copii din grupurile țintă.

Activitățile desfășurate în prima parte a lunii iunie au avut ca temă sănătatea și stilul de viață echilibrat, aducând împreună copii din clasele primare și gimnaziale, în cadrul atelierelor „Sănătatea înainte de toate” și „Spune da pentru sănătatea ta!” Participanții au explorat importanța alimentației corecte, a sportului și a odihnei prin metode interactive precum „Ciorchinele sănătății” și realizarea de postere creative.

În a doua parte a lunii iunie 2026, atenția s‑a centrat pe promovarea valorilor sportive în cadrul atelierelor extracurriculare „Joacă drept, câștigă frumos”. Elevii au experimentat jocuri de cooperare și ștafete concepute pentru a le cultiva respectul reciproc și acceptarea demnă a rezultatelor. Pentru elevii de gimnaziu, programul a inclus dezbateri intense despre integritate și gestionarea emoțiilor în competiții, acțiunile culminând cu redactarea unui „Cod al Onoarei” axat pe sprijin și comunicare pozitivă.

Prin aceste inițiative, Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” contribuie la sprijinirea copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, oferindu‑le un cadru sigur, educativ și prietenos pentru dezvoltare personală, socială și emoțională.

Cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021‑2027, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 52 de luni, în intervalul 1 septembrie 2025 - 31 decembrie 2029, beneficiarii acestuia fiind 5.850 de copii, organizați în 117 centre educaționale locale ale proiectului, identificate la nivel național, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.