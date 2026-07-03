Înscrieri la programele de master ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din București anunță organizarea concursului de admitere la studiile universitare de master pentru anul academic 2026-2027. Perioada de înscriere este 1-17 iulie 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-14:00, la sediul facultății.

Candidații înscriși sunt invitați să se pregătească pentru interviul motivațional, programat în data de 24 iulie 2026. Ora desfășurării și repartizarea pe serii vor fi afișate în prealabil pe site‑ul instituției. Rezultatele finale, după etapa de confirmare a locurilor, vor fi publicate la data de 31 iulie 2026.

Facultatea pune la dispoziția candidaților o ofertă variată de programe de master, adresată atât absolvenților de Teologie Ortodoxă, cât și celor proveniți din domenii conexe, interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Programele de master disponibile sunt: Spiritualitate creștină și viață sănătoasă; Managementul economic și administrarea unităților bisericești; Teologia și misiunea socială a Bisericii; Turism și patrimoniu religios; Arta sacră în contemporaneitate; Doctrină și cultură creștină; Istorie și tradiție creștină; Exegeză și ermineutică biblică; Pastorație și viață liturgică.

Părintele lect. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a prezentat oferta educațională a instituției pentru anul universitar 2026-2027, evidențiind diversitatea programelor de studii și invitându‑i pe tinerii interesați să se înscrie la concursul de admitere.

„Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București le oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și al celor de master, posibilitatea de a se înscrie la examenul de admitere, adresându‑le totodată invitația de a deveni studenți, masteranzi sau doctoranzi ai instituției noastre. În ceea ce privește programele de licență, facultatea noastră pune la dispoziție patru programe de studii: Teologie Ortodoxă Pastorală, programul reprezentativ al facultății, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Teologie Ortodoxă Artă Sacră. La nivelul studiilor universitare de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București oferă zece programe de master, la care se adaugă alte două extensii, organizate la Roma și la Chișinău. Oferta educațională a facultății este pe măsura anvergurii și tradiției sale academice. În ceea ce privește programele de master, aceasta îmbină perspectiva teologică clasică, prin cele patru programe corespunzătoare principalelor domenii ale teologiei, teologie biblică, teologie istorică, teologie sistematică și teologie practică, cu alte șase programe interdisciplinare, concepute pentru a răspunde noilor provocări ale societății și interesului tot mai mare pentru studiul teologiei în dialog cu alte domenii ale cunoașterii”, a declarat părintele decan pentru TRINITAS TV.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site‑ul oficial al facultății: ftoub.unibuc.ro/admitere/studii‑universitare‑de‑master sau la adresa de e‑mail: secretariat@ ftoub.ro.