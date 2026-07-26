Liturghie arhierească în Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Sibiu

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 8‑a după Rusalii în Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din cartierul Vasile Aaron al municipiului Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia din această duminică.

Împreună cu ierarhul au liturghisit pr. Ioan Coșa, protopopul de Sibiu, cei doi preoți ai bisericii, pr. Marius Munteanu și pr. Marcel Feiereis, precum și alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioşii din cartierul Vasile Aaron au participat în număr mare la Sfânta Liturghie şi au ascultat cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. Ierarhul a tâlcuit textul evanghelic rânduit a se citi în această duminică, în care se relatează minunea înmulţirii pâinilor, informează Mitropolia Ardealului.

„Înainte de a săvârşi această minune, Mântuitorul Hristos le‑a vestit Evanghelia celor care mergeau după El mulţimilor multe care‑l înconjurau şi apoi le‑a tămăduit din iubirea şi milostivirea Sa nemărginită toate suferinţele pe care le‑au avut. Din aceasta învăţăm că Mântuitorul, înainte de a face minunea, săturând trupeşte o mare mulţime de oameni, a arătat că hrana principală este cea sufletească. Le‑a vestit Evanghelia de dimineaţa până seara. Atât de repede a trecut timpul, încât ucenicii s‑au trezit seara şi i‑au spus Mântuitorului că este seară, că acel loc este pustiu şi că trebuie să slobozească mulţimile să meargă prin sate să‑şi cumpere mâncare. Mântuitorul le spune: «Daţi‑le voi să mănânce!». Ucenicii I‑au răspuns că nu au decât cinci pâini şi doi peşti, găsite la cineva. Aceste cifre sunt semnificative, au rostul şi semnificaţia lor. Ucenicii au făcut cum le‑a spus Mântuitorul şi au adus cele cinci pâini şi cei doi peşti. Mântuitorul şi‑a ridicat ochii spre cer, I‑a mulţumit lui Dumnezeu‑Tatăl, a binecuvântat pâinile şi le‑a frânt, iar ucenicii le‑au dat oamenilor aşezaţi în cete. Sfinţii Părinţi consideră aceasta prima imagine a organizării Bisericii, o rânduială în cete. Oamenii au primit această hrană trupească binecuvântată de Dumnezeu, aşa cum era mana din pustie. Atât mana din pustie, cât şi pâinea înmulţită acum simbolizează Sfânta Împărtăşanie. S‑au săturat toţi cei aproape cinci mii de bărbaţi, fără de femei şi copii, după cum ne spune Evanghelia, primind o bucată de pâine şi o bucată din peşte, toate binecuvântate de Dătătorul de Viaţă, de Mântuitorul lumii”, a subliniat ierarhul.

„O bucurie plină de har”

La finalul Sfintei Liturghii, preotul Marius Munteanu i‑a oferit ierarhului din partea întregii comunități o icoană a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, în semn de recunoştinţă pentru binecuvântarea adusă în biserica din cartierul Vasile Aaron.

„Trăim astăzi o mare bucurie, o bucurie plină de har pe care o simţim de fiecare dată când Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu poposeşte în biserica noastră şi săvârşeşte Sfânta Liturghie. Îi mulţumim cu toţii Înaltpreasfinţiei Sale şi îl aşteptăm oricând cu mare drag în mijlocul nostru”, a spus pr. Marius Munteanu.

Mulți dintre credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtășanie, iar cuvântul de învățătură al ierarhului a adus celor prezenți foloase duhovnicești.