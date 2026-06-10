Mănăstirea Piatra Scrisă a îmbrăcat haine de sărbătoare

Mănăstirea din județul Caraș‑Severin ce este cunoscută datorită Icoanei Sfintei Treimi descoperite pe o stâncă și‑a sărbătorit hramul în duminica după Pogorârea Sfântului Duh, Duminica Tuturor Sfinților. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de vară al așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat autorități locale și foarte mulți credincioși atât din Eparhia Banatului Montan, cât și din alte zone ale țării noastre.

Mănăstirea Piatra Scrisă se află la o distanță de 25 de kilometri de Caransebeș, înspre Băile Herculane. Așezământul monahal a luat ființă în locul în care a fost descoperită, pe o stâncă, Icoana Sfintei Treimi, apărută acolo în mod miraculos, considerându‑se astfel că locul a fost anume ales de Dumnezeu pentru construirea lăcașului Său sfânt. Icoana a fost găsită în timpul lucrărilor la calea ferată ce urma să lege Caransebeșul de Orșova, ea putând fi văzută și astăzi pe stânca negricioasă.

„În fiecare zi noi avem în sinaxarul Bisericii câțiva sfinți pe care îi cinstim și îi pomenim, dar astăzi, în duminica după Rusalii, Duminica Tuturor Sfinților, îi pomenim pe toți sfinții și se cuvine ca și noi să călcăm pe urmele lor, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: «Călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos». Așadar, să ne asumăm și noi crucea vieții, să‑L urmăm pe Mântuitorul, ca să ajungem la sfințenie și la nepătimire, pășind cu echilibru și cu multă dragoste pe treptele scării spirituale, pe treptele scării Raiului. Se cuvine să cultivăm sfintele virtuți ale desăvârșirii și să luăm aminte la cuvântul Mântuitorului din Predica de pe munte: «Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel din ceruri desăvârșit este». Să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Să cultivăm această relație tainică cu Dumnezeul nostru, să încercăm să‑L iubim și mai mult pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, ca să ne umplem de Duhul cel Preasfânt”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian după Sfânta Liturghie.

În cursul după‑amiezii, Preasfinția Sa a binecuvântat trei icoane realizate în tehnica mozaic ce se află pe frontispiciul bisericii din Parohia Armeniș. De asemenea, a binecuvântat și clădirea Școlii Gimnaziale din localitate care a fost în ultima perioadă renovată, după care a participat la un moment artistic de dansuri și cântece populare din Banat.