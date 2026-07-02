Manifestări dedicate Sfântului Voievod Ștefan cel Mare la Hârja

Data: 02 Iulie 2026

Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, împreună cu partenerii săi, a organizat, în zilele de 1–2 iulie 2026, cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - făuritor al unui neam și al unei credințe pentru copiii și tinerii din România”, dedicat ocrotitorului spiritual al asociației.

Manifestările au debutat în seara zilei de 1 iulie cu slujba Vecerniei cu Litie și Utrenia, iar în ziua următoare au continuat cu Sfânta Liturghie, în cadrul căreia răspunsurile liturgice au fost oferite de copiii din parohiile de pe Valea Oituzului.

Programul a cuprins o cateheză dedicată personalității și operei ctitoricești a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ateliere educative și artistice, activități gastronomice intergeneraționale, un atelier de istorie și un minicampionat de fotbal între echipele parohiilor din zonă. Manifestarea s-a încheiat cu festivitatea de premiere și o masă câmpenească.

Prin această ediție, organizatorii și-au propus să promoveze în rândul copiilor și tinerilor valorile credinței, iubirii de neam, solidarității și comuniunii, avându-l drept model pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.