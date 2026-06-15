Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei la un schit din Neamţ

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Duminica Sfinţilor Români, 14 iunie, la Schitul Cerebuc din județul Neamț, binecuvântând obştea monahală şi pe credincioşii prezenţi la acest popas duhovnicesc.

Slujba arhierească a avut loc duminică în mijlocul obștii monahale și al pelerinilor veniți să se roage în această zi de sărbătoare dedicată tuturor sfinților români, care au strălucit prin credință, mărturisire și viață sfântă.

În cuvântul de învățătură rostit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre lucrarea iertării în viața creștinului și despre legătura ei directă cu mântuirea sufletului: „Omul care iartă are certitudinea că va fi iertat. Și omul iertat este omul mântuit. Spunem că este greu să ne mântuim și este greu. Dar omul care iartă primește cuvântul Domnului, iar Domnul Dumnezeu nu poate minți. Acesta este cuvântul Domnului: Dacă veți ierta, și Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele. Iată calea pe care o putem urma, și cei din mănăstire, și cei din lume. Adică să ierți celui care ți‑a greșit. Și mai este o cale prin care Duhul Sfânt pătrunde în viața noastră: Nu judecați și nu veți fi judecați. Căci pierderea sufletului înseamnă a fi judecați de Dumnezeu și aruncați în adâncul iadului. Dar Dumnezeu spune că nu va judeca pe cel care nu judecă. Nu o spunem noi, ci El Însuși. Iar dacă Îl rugăm pe Dumnezeu cu stăruință să ne dea puterea de a ierta și puterea de a nu judeca, nădăjduim că Dumnezeu ne va primi și pe noi în ceata celor mântuiți, în Împărăția cerurilor, avându‑i în mod deosebit pe Sfinții Români drept modele adevărate de oameni, bărbați și femei plini de Duhul Sfânt”.

Un moment deosebit l‑a constituit hirotesia întru protosinghel a părintelui Ioan Șișmanian, ca semn de apreciere pentru activitatea pastorală și misionară desfășurată în slujirea Bisericii.