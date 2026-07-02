Moment aniversar la un centru de îngrijiri pentru bolnavi

În ziua de prăznuire a unuia dintre cei mai mari ctitori de lăcașuri sfinte, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, 2 iulie, Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București a împlinit 20 de ani de activitate în slujba oamenilor. Cu acest prilej, evenimentul aniversar a fost marcat prin oficierea slujbei Aghesmei mici de către un sobor de preoți, sub protia părintelui Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Evenimentul a început cu oficierea slujbei de sfințire a apei de către un sobor de preoți, din care au făcut parte și părintele protopop Mihai Cristian Popescu, de la Protoieria Sector 2 Capitală; părintele Cătălin Ovidiu Robu, referent administrativ la Protoieria Sector 2 Capitală, precum și alți preoți de caritate. La slujbă au participat și cadre medicale ale centrului de îngrijiri, precum și Marinela Ivan, consultant independent, fost director de proiecte al Ambasadei Elveției la București. După oficierea slujbei, clericii au trecut prin saloanele de îngrijire ale centrului pentru a‑i binecuvânta pe pacienți și a le transmite un cuvânt de încurajare și speranță.

Părintele Ionuț Tutea a explicat importanța acestui moment de rugăciune, la împlinirea a 20 de ani de activitate a centrului de îngrijiri paliative.

„Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne‑a învrednicit să fim împreună în rugăciune la împlinirea a 20 de ani de la începutul activității acestui loc binecuvântat. În acest loc, durerea, deznădejdea, întrebările numeroase și frământările sufletești întâlnesc dragostea, jertfelnicia și dedicarea celor care, cu timp și fără timp, vin și încearcă să ofere alinare. Acești 20 de ani reprezintă o continuare a începutului dificil, când a fost pusă temelia acestui program de ocrotire a persoanelor aflate în suferință. Cu fiecare zi care a trecut, această lucrare a însemnat mai multă dragoste, mai multă atenție și mai mult devotament față de cei care au nevoie de alinare. În toți acești ani, fiecare dintre dumneavoastră, cei care slujiți zi de zi celor aflați în suferință, v‑ați depășit propriile limite, hotarele răbdării, ale rezistenței și ale jertfelniciei, poate fără să fi știut vreodată că sunteți capabili de o asemenea dăruire. De‑a lungul acestor două decenii, au fost momente care ne‑au pus la grea încercare. Au fost anii pandemiei, când totul a devenit o provocare. Atunci, grija pentru viața fiecărui pacient nu mai era doar o chemare și o slujire asumată de fiecare dintre dumneavoastră, ci devenise și o profundă provocare personală”, a spus părintele consilier eparhial.

Adriana Căruntu, directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”, a vorbit despre cele mai importante realizări din cei 20 de ani de activitate ai instituției.

„Cred că cea mai mare realizare a Centrului de îngrijiri paliative «Sfântul Nectarie» este faptul că a reușit să construiască un sediu nou, pornind de la un centru‑pilot cu opt locuri, în cartierul Vatra Luminoasă, sectorul 2. Pe baza unui proiect de finanțare, a fost construit centrul în care ne aflăm astăzi, cu fonduri oferite de Ambasada Elveției și de Primăria Sectorului 2, reușindu‑se astfel extinderea serviciilor de îngrijiri paliative la un standard ridicat de calitate și pentru un număr mai mare de pacienți. În cei 20 de ani de activitate au fost îngrijiți peste 5.500 de pacienți, iar aproximativ 25.000 de membri ai familiilor acestora au beneficiat de consiliere spirituală, psihologică și socială. (...) Reușim să îi ajutăm pe pacienți cu ajutorul lui Dumnezeu, dar și ei ne ajută prin ceea ce ne transmit. Există o frumusețe aparte a oamenilor aflați pe patul de suferință și în ceea ce reușesc ei să transmită personalului care îi îngrijește”, a explicat Adriana Căruntu.

Marinela Ivan a explicat modul în care s‑a dezvoltat parteneriatul dintre Patriarhia Română și Ambasada Elveției în vederea edificării centrului de îngrijiri paliative.

„Istoria a început în anul 2008, când Adriana Căruntu și Patriarhia Română au transmis o solicitare către Ambasada Elveției, prin care cereau sprijin pentru modernizarea centrului și creșterea capacității acestuia. Pentru mine, acela a fost momentul în care am înțeles cu adevărat ce înseamnă îngrijirile paliative și cât de fragilă este granița dintre viață și moarte. Vreau să spun, fără să flatez pe nimeni, că Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Adriana Căruntu au fost pionieri în domeniul îngrijirilor paliative. La vremea aceea, în 2008, se cunoșteau foarte puține lucruri despre acest domeniu și se vorbea foarte puțin despre el. Astăzi au fost parcurse etape de o importanță deosebită pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative. (...) Cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut și noi bucuria de a fi implicați în acest proiect, iar acest lucru este mărturisit și prin slujba de sfințire oficiată astăzi. De asemenea, ne‑am bucurat de sprijinul ambasadorilor Elveției în România, începând cu domnul ambasador Livio Hurzeler, apoi al domnului ambasador Jean‑Hubert Lebet și al domnului ambasador Arthur Mattli. Toți trei au susținut cu convingere și dedicare realizarea acestui proiect”, a spus fostul director de proiecte al Ambasadei Elveției.

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București poate fi susținut prin SMS la numărul 8864, cu textul „NECTARIE”, cu o donație în valoare de 4 euro/lună, sau prin contribuție directă în contul Fundației „Bucuria Ajutorului”, cu mențiunea: „Pentru Centrul «Sfântul Necatrie»”. Banca: BCR Libertății; IBAN: RO18RNCB0069121154240001. Centrul de îngrijiri paliative este situat la adresa: str. G‑ral Dimitrie Salmen nr. 14, București. Tel.: +40 21/250.09.18. Fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.