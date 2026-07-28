Moment aniversar pentru Mitropolitul Olteniei

Cu prilejul împlinirii a 18 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu ca Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, luni, 27 iulie 2026, în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, în ziua de cinstire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon.

Înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie, aducând astfel prinos de mulțumire lui Dumnezeu pentru harul, binecuvântarea și rodirile duhovnicești revărsate în toți acești ani asupra Arhiepiscopiei Craiovei și Mitropoliei Olteniei, prin lucrarea sa pastorală, misionară, educațională și filantropică. În cadrul Sfintei Liturghii au avut loc şi hirotesii de preoţi duhovnici.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Mitropolit Irineu şi‑a exprimat recunoştinţa faţă de darul arhipăstoririi în Mitropolia Olteniei: „Este greu să exprimăm în cuvinte mulțumirea pe care o aducem Bunului Dumnezeu prin Sfânta Liturghie și prin cuvântul nostru. Dumnezeu ne‑a învrednicit să fim împreună cu poporul ortodox din Oltenia, ca să lucrăm în ogorul Său, să săvârșim cele sfinte și plăcute voii Sale. Chemarea Sa este nobilă, iar înălțimea chemării duhovnicești este copleșitoare. Puterile omului sunt neputincioase; noi doar săvârșim ceea ce ne dă Dumnezeu să facem. Totul îl împlinim după rânduiala lui Dumnezeu, lucrând în via Sa. În toată lucrarea noastră am fost ajutați de înaintașii noștri, de Sfinții Antim, Calinic, Grigorie Dascălul și de alți ierarhi care au strălucit în această Mitropolie a Olteniei. Nu ne odihnim în ostenelile lor, ci ne ostenim și noi în via Domnului. Am fost ajutați în această ascultare și de toți Sfinții Mucenici și Mucenițe. Sfântul Ierarh Nifon, prin mila lui Dumnezeu, este arhiereul și păstorul Olteniei încă din secolul al 16‑lea; el este cel care ne mijlocește înaintea Tronului Ceresc. Sfântul Pantelimon mijlocește pentru noi, aducând alinare; el este mucenicul Domnului nostru Iisus Hristos, care a primit cununa martirică. Mulțumesc, cu smerenie și recunoștință, Sfântului Pantelimon că a ales să fie ocrotitorul meu în această slujire arhierească. În aceste momente aniversare, suntem chemați să cerem iertare celor cărora le‑am greșit, iar Bunul Dumnezeu să îndrepte ceea ce este de îndreptat. Totodată, țin să‑i felicit pe tinerii care au obținut premii la olimpiade și care astăzi se află în tabăra științifică și culturală organizată la Seminarul nostru din Craiova. Îi felicităm, de asemenea, pe părinții care au fost hirotesiți duhovnici și care își vor începe activitatea de păstori duhovnicești”.

În cuvântul de felicitare, părintele consilier eparhial dr. Adrian Lupu a subliniat cele mai importante repere biografice ale Părintelui Mitropolit Irineu, dar și principalele realizări pe plan administrativ, pastoral‑misionar și educațional, social‑filantropic și publicistic. „Privind în ansamblu acești optsprezece ani de slujire - lucrarea pastorală, susținerea vieții monahale, dezvoltarea învățământului teologic, activitatea editorială, restaurarea patrimoniului, filantropia și misiunea culturală -, înțelegem că sunt expresii ale aceleiași iubiri pastorale. Dincolo de lucrările vizibile și de realizările care pot fi enumerate, rămâne lucrarea tainică a harului în inimile oamenilor. Căci adevărata măsură a unei slujiri episcopale nu se află numai în ceea ce se poate număra, ci mai ales în ceea ce rămâne viu în conștiința Bisericii: credința întărită, comuniunea adâncită, speranța reînnoită și iubirea lui Hristos făcută lucrătoare în viața poporului lui Dumnezeu”, a arătat părintele consilier eparhial.