Noul protopop de Mediaş a fost instalat

Comunitatea Catedralei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din municipiul Mediaş a primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, în Duminica a 5‑a după Rusalii. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi l‑a instalat pe noul protopop de Mediaş, preotul Flaviu‑Gabriel Fleşer.

În soborul condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu s‑au aflat noul protopop de Mediaș, părintele Flaviu‑Gabriel Fleșer, slujitorii Catedralei din Mediaş și alți slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul de copii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” al Catedralei din Mediaș, condus de prof. Ovidiu Moldovan, informează Mitropolia Ardealului.

Credincioșii au participat în număr mare la Sfânta Liturghie și au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului, în cadrul căruia acesta a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 5‑a după Rusalii, în care se prezintă vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei.

„Demonii au simţit că se apropie de ei o Persoană dumnezeiască, o forţă, o putere care le aduce aminte de căderea lor din ceruri, pentru că demonii au fost îngeri luminaţi, asemenea celorlalți îngeri. Dumnezeu n‑a creat două cete distincte, îngerii şi demonii, ci o ceată condusă de Lucifer; mândrindu‑se şi dorind să fie asemenea lui Dumnezeu, cei care erau duhuri, nu cu trup ca oamenii, au căzut atât de mult încât au fost de la început condamnaţi să ajungă în focul cel veşnic al iadului. Ne întrebăm, însă, de unde au ei putere, de vreme ce uneltesc împotriva oamenilor, iar ispitele demonice sunt la tot pasul. Dumnezeul le‑a dat lor îngăduinţă, dar ei nu au putere de la sine. Nici un demon nu are putere de la sine, ci are răutate demonică, acea răsturnare a bunătăţii lui Dumnezeu şi transformare a ei în rău. (...) Demonii L‑au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. Noi credem că suntem credincioşi atunci când spunem că noi credem că există Dumnezeu, dar nu facem nimic plăcut lui Dumnezeu. Asemenea mărturie a existenţei lui Dumnezeu o dau şi demonii: «Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? De ce ai venit mai înainte de vreme să ne chinuieşti?» Mântuitorul le acceptă cererea de a intra în turma de porci, întâi de toate pentru ca să elibereze cele două suflete chinuite şi apoi ca să le demonstreze diavolilor că nu au putere nici măcar asupra unei turme de porci” a subliniat ierarhul.

„O unitate pilduitoare”

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a mulțumit preotului Ioan Ovidiu Găban pentru slujirea ca protopop al Mediaşului.

„Vreau să‑i mulţumesc în faţa dumneavoastră părintelui Ioan‑Ovidiu Găban, pentru că şi‑a încheiat misiunea de protopop, nu cea de preot. Părintele Ovidiu i‑a urmat tatălui său, un vrednic protopop. Şi‑a lăsat amprenta prin conducerea cu înţelepciune şi în colaborare cu noi, sprijinindu‑ne foarte mult, dar într‑o unitate pilduitoare pe care urmaşul său, părintele Flaviu, va trebui s‑o ducă mai departe. Preţuirea mea este şi va rămâne, atâta timp cât vom trăi, la cote înalte pentru părintele Ovidiu, familia sa şi întregul protopopiat”, a spus ierarhul.

Părintele Ioan Ovidiu Găban i‑a mulțumit ierarhului pentru încrederea arătată pe parcursul slujirii sale, evocând momentele cele mai importante din cei 30 de ani de slujire preoţească şi de aproape 16 ani ca protopop de Mediaş.

„Trăim într‑o lume a darurilor şi nu pot uita că, acum 30 de ani, în aceeaşi biserică sfinţită şi sfinţitoare, am îngenuncheat şi am primit din partea vrednicului de pomenire Mitropolitul Antonie al Ardealului harul preoţiei. Şi imediat după rugăciunile şi binecuvântarea ierarhului Ardealului am îngenuncheat din nou la colţul Sfintei Mese şi în mâinile mele nevrednice mi s‑a dat cel mai mare dar pe care îl poate primi cineva în această viaţă. Şi mi s‑a spus: «Primeşte acest odor şi îl păstrează pe el până la a doua venire a Domnului Hristos, când îl va cere de la tine!» Ce odor? Trupul lui Hristos. M‑a învăţat tata înainte de a accepta să dau la Teologie, pentru că mă consideram nevrednic, şi mi‑a spus: «Când vei întinde mâinile să‑L primeşti pe Hristos, să‑ţi pui în mâini şi sufletul, şi inima». Multe daruri am primit, Înaltpreasfinţia Voastră, de‑a lungul timpului şi, de aceea, nu voi găsi nici cuvinte, nici metafore cu care să îmbrac mulţumirea mea adresată Bunului Dumnezeu. Pe lângă icoana părinţilor mei, preotul Ioan şi preoteasa Ana, sunteţi alături de ei ca un părinte bun. M‑aţi primit la Teologie, m‑aţi învăţat, m‑aţi educat, m‑aţi încurajat. (...) Ca un ecou în timp, în 2010, când din nou am gândit că nu merit o funcţie administrativă vremelnică şi m‑aţi chemat, v‑am răspuns că nu sunt vrednic şi, din nou, mi‑aţi spus: «Nu‑ţi fie teamă, ai curaj, că te voi ajuta şi Dumnezeu nu te va părăsi». Aceste daruri pe care le‑am primit în timp sunt daruri completate în fiecare etapă a vieţii mele”, a spus pr. Ioan Găban.

Pildă de credinţă şi jertfă

Ierarhul l‑a hirotesit apoi protopop pe preotul Flaviu‑Gabriel Fleşer, iar acesta i‑a mulțumit ierarhului pentru încrederea acordată şi binecuvântarea de a sluji Biserica lui Hristos din această nouă chemare.

„Îi sunt recunoscător Părintelui ceresc pentru toate darurile pe care le‑a aşezat în viaţa mea, a familiei mele, a comunităţii noastre. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru toate încercările şi pentru toate bucuriile, pentru toate clipele în care am lăcrimat şi pentru toate clipele în care am privit spre cer cu recunoştinţă şi cu nădejde că va fi bine. Şi acum vă sunt recunoscător, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, pentru că aţi adăugat har peste har şi aş spune împreună cu acelaşi dascăl al credinţei noastre, marele Apostol Pavel, care odinioară se adresa ucenicului său, Timotei în Epistola I, capitolul 4, versetul 12: «Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă‑te pildă prin cuvânt, prin faptă, prin lucrare şi prin iubire». Mă voi strădui, Înaltpreasfinţia Voastră, să fiu frate împreună‑slujitor cu preoţii protoieriei medieşene, mă voi strădui să fiu lumină pentru poporul acesta minunat din inima Transilvaniei care Îl slujeşte cu foarte multă seriozitate pe Domnul nostru, mă voi strădui să fiu colaborator cu cei care conduc destinele urbei noastre şi nu numai, să fim împreună‑lucrători pentru ca binele să sporească în universul acesta al lumii noastre. Mă voi strădui să urmez pilda credinţei şi a jertfei părintelui protopop Ovidiu şi a tuturor preoţilor care, cu siguranţă, îmi vor fi exemple, pentru că de la fiecare voi avea ceva de învăţat, neuitându‑l pe vrednicul de pomenire părintele protopop Ioan Găban, cel care a fost sprijin şi temelie, nădejde şi bucurie vieţii mele, alături de bunica, alături de părinţii mei şi, în chip deosebit, de mama. Apoi mă gândesc cu recunoştinţă şi apreciere la familia mea mică, la soţia şi la copilaşii noştri pe care Dumnezeu ni i‑a dăruit ca să ne bucure inimile şi să ne descreţească frunţile. Mă gândesc la toţi cei pe care Dumnezeu mi i‑a scos în cale până acum şi îi va scoate în cale şi de acum înainte, pentru că avem nevoie unii de ceilalţi şi suntem cu adevărat oameni pentru oameni, atâta vreme cât ştim Cine este Cel care ne conduce şi Cel căruia Îi slujim, Domnul vieţii”, a spus părintele protopop Flaviu‑Gabriel Fleşer.

La ceremonia de instalare a noului protopop de Mediaș au participat credincioși, oficialități locale și cadre militare ale instituțiilor de forță ale statului român, cadre didactice universitare și slujitori ai sfintelor altare din municipiul Mediaș.

La finalul ceremoniei religioase de instalare a noului protopop, Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș, a transmis un mesaj de recunoștință pentru buna colaborare și l-a asigurat pe părintele Flaviu Gabriel Fleșer de întreaga sa disponibilitate pentru continuarea bunei colaborări instituționale.