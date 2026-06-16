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O nouă biserică sfinţită în Arhiepiscopia Râmnicului

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 16 Iunie 2026

În Duminica Sfinților Români, 14 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor de slujitori, a târnosit noua biserică a Parohiei Dejoiu din Protoieria Drăgășani, județul Vâlcea, care a fost așezată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, informează site‑ul arhiepiscopiaramnicului.ro.

După slujba de sfințire, chiriarhul locului a vorbit despre însemnătatea duhovnicească a acestui moment: „Duhul Sfânt zidește comunitatea eclesială, unind pe oameni cu Dumnezeu și împărtășește belșug de daruri care se manifestă în multiple forme: prin slujirea liturgică și discernământul duhovnicesc, prin puterea rugăciunii și prin capacitatea de a mângâia și de a‑i întări pe ceilalți, prin mărturisirea credinței sau prin jertfelnicia iubirii. Toate acestea sunt posibile prin darurile lui Dumnezeu, iar locul privilegiat de cunoaștere și de trăire a lor rămâne lăcașul de cult, unde harul Duhului Sfânt transfigurează existența credincioșilor spre a‑i sfinți și spre a‑i face părtași vieții dumnezeiești. Lăcașul de cult este, așadar, spațiul în care comunitatea credincioșilor se adună și devine trup al lui Hristos. La vremea slujbei, timpul și spațiul sunt transfigurate: ele devin forme de manifestare a sfințeniei. De aceea, în biserică, omul este chemat să lase deoparte «toată grija cea lumească» și să se asemene îngerilor din ceruri. Omul poate deveni sfânt doar în Trupul Bisericii, unde viața dumnezeiască se comunică sacramental și comunitar”.

Totodată, ierarhul a vorbit despre cinstirea tuturor sfinților din neamul nostru: „Chipurile sfinților români constituie expresii concrete ale prezenței lui Dumnezeu în istoria poporului român. Prin viața lor sfântă, prin mărturisirea credinței și prin slujire, au făcut vizibilă lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume. Ei reprezintă dovada faptului că Mântuitorul Hristos rămâne prezent și activ în Biserica Sa, iar istoria unui popor poate deveni spațiul manifestării harului dumnezeiesc. Prin exemplul lor, sfinții români continuă să inspire și să orienteze viața credincioșilor către idealul comuniunii depline cu Dumnezeu”.

 

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