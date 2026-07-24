Peste 250 de copii la Tabăra Ortodoxă a Bucuriei de la Pereu

Data: 24 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Mănăstirea Ortodoxă Ucraineană „Sfânta Treime” din Pereu, judeţul Timiş, a organizat, în perioada 14-16 iulie 2026, cea de‑a 5-a ediție a Taberei Ortodoxe a Bucuriei, informează mitropolia‑banatului.ro.

La această ediție au participat 250 de copii și tineri din județele Timiș, Arad și Caraș‑Severin, români și ucraineni, care au petrecut trei zile într‑un cadru de rugăciune, comuniune și prietenie. Pentru buna desfășurare a activităților au fost implicați aproximativ 80 de voluntari - preoți, profesori, teologi, psihologi, medici și alți colaboratori -, care, prin dăruire, răbdare și dragoste față de copii, au creat un mediu sigur și primitor, în care fiecare participant s‑a simțit prețuit și încurajat. Programul taberei a cuprins ateliere de creație, jocuri educative și activități recreative menite să cultive în sufletele copiilor credința, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, spiritul de echipă și bucuria de a fi împreună.

Participanții s‑au bucurat de un campionat de fotbal, foc de tabără, seara talentelor, baie în râul Nădrăgel, drumeții și numeroase alte activități care au transformat cele trei zile petrecute în tinda Bisericii într‑o experiență memorabilă. Unul dintre obiectivele principale ale taberei a fost acela de a le arăta tinerilor că adevărata bucurie și împlinire se descoperă în relația cu ceilalți, prin joc, prietenie, dialog și timpul petrecut împreună, departe de izolarea lumii virtuale. Totodată, voluntarii au urmărit să le transmită participanților că viața trăită în jurul lui Hristos, în comuniunea Bisericii, este izvor de pace, iubire, iertare și bucurie autentică. Acest mesaj a rodit în inimile multor copii, care au ales să se spovedească și să primească Sfânta Împărtășanie în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în fiecare dintre cele trei zile ale taberei. Organizatorii adresează mulțumiri tuturor instituțiilor, parohiilor și partenerilor care au sprijinit desfășurarea acestei ediții a Taberei Ortodoxe a Bucuriei: Mănăstirea Ortodoxă Ucraineană „Sfânta Treime” - Pereu; Primăriei Comunei Criciova; Primăriei Municipiului Lugoj; Bucătăriei lui Paul; Asociației Concordia; Parohiei Ortodoxe Tapia; Parohiei Ortodoxe Sacoșu Mare; Parohiei Ortodoxe Pădureni; Parohiei Ortodoxe Remetea‑Luncă; Parohiei Ortodoxe Dumbrăvița; Școlii Gimnaziale „Eftimie Murgu” din Lugoj; Școlii Gimnaziale Nr. 2 din Lugoj; Cofetăriei „Prăjiturile Letiției” din Făget; Brutăriei Ardelean; lui Claudiu Puiky, pentru atelierul de tehnici esențiale de supraviețuire; Clubului Copiilor Lugoj; Detașamentului de Pompieri Lugoj; Compartimentului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Încheiată cu bucuria comuniunii și a rugăciunii, cea de‑a 5‑a ediție a Taberei Ortodoxe a Bucuriei a confirmat încă o dată rolul esențial al Bisericii în formarea spirituală și morală a tinerei generații. Prin rugăciune, cateheză, joc și activități desfășurate într‑un climat de iubire și responsabilitate, copiii au avut prilejul să descopere frumusețea vieții trăite în Hristos și valoarea prieteniei zidite pe credință.